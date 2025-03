BBB 25: Gracyanne Barbosa desabafa sobre votos e diz que pode ser o próximo alvo

Gracyanne Barbosa acredita que está na mira dos adversários no BBB 25. “A próxima sou eu. É inevitável. Lógico que eles vão no quarto que está mais fraco”, disse a musa fitness nesta quinta-feira, 13, ao conversar com Daniele Hypolito.

Gracyanne Barbosa conversa com Daniele Hypolito no BBB 25 e desabafa sobre o jogo. Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE A sister demonstrou preocupação com os rumos do jogo, mas afirmou que seus laços dentro da casa seguem os mesmos. “O carinho que eu tenho pelo Diego e por você não vai mudar por conta de voto. Isso aí, jamais”, declarou. A eliminação de Thamiris fez a musa fitness refletir sobre sua posição no jogo. Durante a Festa do Líder, Diego comentou que gostaria que ela ganhasse a liderança. “Juro pela minha vida”, disse o ginasta.

Gracyanne respondeu que entende as dinâmicas do jogo e garantiu que não ficaria magoada caso precisasse ser votada. “Eu te digo, de coração, se você precisar votar em mim, eu não vou ficar chateada”, afirmou. “O carinho que eu tenho pelo Diego e por você não vai mudar por conta de voto. Isso aí, jamais”, disse.

Maike revela intenção de votos contra Gracyanne

Mais tarde, Maike comentou com João Gabriel, João Pedro e Eva que descobriu um possível plano de votos contra Gracyanne na próxima formação do Paredão. “Fiquei sabendo uma coisa do nada. Que o quarto lá debaixo quer ir na Gra (Gracyanne Barbosa)”, revelou.

Eva questionou se Diego também seria um dos alvos, mas Maike explicou que ele e Daniele Hypolito não entrariam nesse plano. “Eles não. A Dani falou que vai bater o pé lá, que ela não vai. Se não for nela, vai em mim. É óbvio”, concluiu.