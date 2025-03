BBB 25: Guilherme acha que Renata ‘não está tão bem no jogo’ por convocação para Vitrine do Seu Fifi

A convocação de Renata para a Vitrine do Seu Fifi movimentou a manhã desta quinta-feira,13, no BBB 25. O aviso pegou os brothers de surpresa e levantou questionamentos sobre o impacto da dinâmica.

Guilherme analisa ida de Renata para a Vitrine do Seu Fifi Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE No Quarto Anos 50, Guilherme especulou que a escolha da sister pode indicar um sinal negativo para sua posição no jogo. “Se for de fato, realmente, algo que seja para eliminar, que é o que parece ser, aí ela volta... Na nossa cabeça, essa escolha foi feita pelo público, então na nossa cabeça já fica que talvez Renata não esteja tão bem no jogo. Porque ela foi escolhida para um negócio de eliminação”, afirmou. Vinícius também comentou sobre o que pode acontecer após a volta da sister e levantou outra hipótese. Para ele, Renata pode retornar ao jogo com alguma reviravolta que afete a dinâmica da casa. “Ou para se indispor com o povo da casa. Ela vai vir com a bomba na mão. E vai bombar em alguém”, disse.

Enquanto isso, Gracyanne e Diego Hypolito também demonstraram curiosidade sobre o que pode estar acontecendo com Renata fora da casa. “E a Renata, hein... O que será que ela tá fazendo, gente?”, disse Gracyanne. “Não tenho ideia”, respondeu Diego.

A incerteza sobre o que Renata pode enfrentar na dinâmica também dominou outras conversas na casa. Vitória, Aline e Delma especularam sobre o possível retorno da sister e acreditam que ela pode voltar com vantagens no jogo. “Ela vai voltar por cima, com imunidade, com coisas boas”, afirmou Delma. Vitória concordou e seguiu refletindo sobre as possibilidades.

Já em outro momento, Aline, em conversa com Vinícius, comentou sobre a demora no retorno da sister. “Gente, tá muito estranho essa demora da Renata”, disse. Para Vinícius, a intenção da dinâmica é justamente mexer com os confinados. “Levar a mala toda é pra deixar os brothers loucos”, analisou.





Eva chora após anúncio do desafio

O anúncio deixou Eva abalada. Ex-dupla da sister no jogo, ela foi para o quarto chorar e recebeu apoio de Vilma, Maike e dos gêmeos. Vilma tentou tranquilizá-la e disse que era preciso confiar.

Eva chora com a saída de Renata da casa Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Mais tarde, em conversa com Daniele Hypolito, Eva reforçou que a incerteza sobre o que pode acontecer era o que mais a preocupava. “O pior é não saber o que é”, disse. Daniele respondeu que, no lugar dela, também estaria nervosa.

Renata recebe mensagens do público

Fora do confinamento, Renata já recebe mensagens do público dentro da Vitrine do Seu Fifi. Durante a dinâmica, ela teve acesso a cartazes com recados de fãs e amigos, incluindo um deixado por sua mãe, que viajou até o Rio de Janeiro para apoiá-la.

Além das mensagens pessoais, algumas placas trouxeram informações sobre o jogo. Em uma delas, um fã escreveu que Guilherme, Diego e Vitória deveriam ir juntos ao Paredão, pois são jogadores fortes. Outro cartaz dizia que Vitória não era um problema para Renata e que Giovanna havia influenciado suas decisões dentro da casa.