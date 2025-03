BBB 25: Guilherme diz que Diego Hypolito terá que votar em Gracyanne Barbosa para defender aliados

Na tarde desta quarta-feira, 12, Guilherme teve uma conversa com Diego Hypolito sobre a formação do próximo Paredão no Big Brother Brasil 25. O pernambucano acredita que está chegando o momento em que o ex-ginasta terá que votar em Gracyanne Barbosa para defender os aliados do Quarto Anos 50.

Guilherme aconselha Diego Hypolito a conversar com Gracyanne Barbosa no BBB 25 Foto: Reprodução/Gshow

Guilherme começou especulando sobre os acontecimentos da casa: “Fica muito estranho quando está tranquilo assim. Toda vez que está tranquilo assim alguma coisa acontece”, disse o fisioterapeuta, que cogitou a volta do Seu Fifi, sem saber que uma nova dinâmica começará essa semana. Guilherme continuou: “Sei que está chegando o momento do jogo que tem pessoas que vão ficar chateadas comigo, mas a gente vai precisar ir pro ataque pra um novo quarto agora, que é o Quarto Fantástico, porque eu tenho pra mim que o Quarto Nordeste vai se acabar. Acho que se a Gra for para o Paredão agora ela sai também.”

PUBLICIDADE Os brothers então falaram sobre as possibilidades de votos, e Diego perguntou com quem do Quarto Fantástico o aliado tem impasses. “Que eu tenho impasses grandes, ninguém, mas tem atitudes na casa que eu já vi que talvez seja mais difícil de conviver lá na frente (...) Quem tem algumas atitudes e formas de falar que eu não gosto é o João Gabriel”, respondeu Guilherme. Ainda na conversa sobre votos, o pernambucano expôs a possível necessidade de Diego ter que votar em Gracyanne Barbosa e aconselhou o amigo: “Dependendo de como acontecer, seu voto vai ser muito importante, porque se o líder de lá (Quarto Fantástico) pega e você não vota na Gra, empata e vai dois do lado de cá. Eu acho que a Gra tem bem consciência disso em relação ao jogo. Eu acho que você poderia talvez, se é algo que é tão difícil pra você, conversar com ela antes, para deixar claro a situação. Você não votando nela, você coloca a galera do nosso quarto em risco”, disse.

Publicidade

Diego disse que conversará com a amiga, mas afirma que se pegar a liderança, não a colocará no Paredão. Guilherme fez as contas para entender se será necessário o desempate do líder e que o ex-ginasta acabará tendo que, indiretamente, colocar a musa no Paredão.

Diego discordou de ter Gracyanne como primeira opção de voto: “Se a gente não ganha a liderança, eu não concordo de a gente votar nela, não acho justo.” Guilherme retrucou: “Eu preciso ser coerente com as coisas que eu falo. Já tinha deixado claro para ela que minha ordem de votação seria essa, então agora eu não vou voltar atrás. Mas poderia até acontecer de mudar minha opção de voto, porque nesse momento se ela bater, talvez ela saia. E é bom colocar uma pessoa que esteja confortável dentro do jogo”.

Diego reafirmou sua posição: “Eu não acho coerente da minha parte. Se a gente pode colocar uma segunda opção, minha fala também tem importância. Por mais que vocês já tenham uma conduta de pensamento, a minha também tem que ser levada em conta.” E Guilherme concluiu: “A de todo mundo, mas a gente tem que ver como a maioria pensa e acho que a maioria hoje lá no quarto votaria na Gra. Mas se você der outra opção e o argumento for em relação ao conforto dentro do jogo, pode pegar forte na conversa, porque tem outras pessoas que acham a mesma coisa.”