Após a volta de Renata para a casa do BBB 25, Aline e Guilherme usaram a Central do Líder para ouvir uma conversa da sister. A bailarina participou da Vitrine do RoBBB Seu Fifi, e voltou para o confinamento pegando os brothers de surpresa e com muitas dicas para seus aliados no jogo.

O líder Guilherme e Aline ouvem estratégias e dicas de Renata pela Central do Líder Foto: Globoplay/Reprodução

No Apê do Líder, Aline e o líder Guilherme ouviram uma conversa que acontecia no Quarto Fantástico, com a participação de Maike, Eva, Vilma, João Pedro e João Gabriel. Renata dava dicas sobre o comportamento dos brothers no Sincerão, a partir do que ouviu de fãs na dinâmica fora da casa.

“Tem que juntar força para botar alguém do outro quarto, ou a gente vai se lascar. Estou falando sério”, declarou Renata. “Então a gente tem que agir. Não pode, no Sincerão, deixar o tempo. É para falar até o final, até o Tadeu mandar parar. É para ficar falando, falando coisa com coerência para as pessoas”, sugeriu.

Em seguida, ela contou como é a dinâmica do Pipocômetro. “São três ex-BBBs. Eles entram na sala, sentam na nossa sala. O último foi o Binn, a Anamara e a Sarah.”

Publicidade

Além de usar a Central do Líder, Aline e Guilherme também tentaram ouvir o início da conversa atrás da porta. As reações dos dois viralizaram nas redes, e muitos fãs aprovaram a atitude da dupla.

Desde que retornou à casa do BBB na manhã desta sexta-feira, 14, Renata já teve um desentendimento, e revelou que Aline teria planejado votar nela com Vinícius no Paredão em que a baiana criticou a bailarina por não tê-la protegido. “Ela estava combinando com o Vini antes de votar em mim, se eu não desse o colar para o Maike”, afirmou.