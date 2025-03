BBB 25: Guilherme e Vinícius vão dormir fora da casa após Thamiris embolsar valor do prêmio; entenda

Thamiris levou consequências a Guilherme e Vinícius no BBB 25 nesta quarta-feira, 5. A sister participou da dinâmica do Pegar ou Guardar após a eliminação de Camilla e escolheu embolsar o valor do prêmio final do programa.

A nutricionista ganhou R$ 60 mil depois da dinâmica. Como consequência, porém, teve de escolher dois brothers que ficariam e dormiriam fora da casa por tempo indeterminado – ela optou por Guilherme e Vinícius.

Thamiris escolhe Guilherme e Vinícius para dormir fora da casa do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Os moradores da área externa terão que tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir do lado de fora. Eles receberão um kit sobrevivência com uma comida pior que a da Xepa.

Também estarão proibidos de malhar na academia e frequentar a piscina. Os dois escolhidos só vão poder entrar na casa para usar o reservado.