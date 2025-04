BBB 25: João Pedro imita Renata e chama sister de ‘gay insuportável’; assista

Renata não gostou do comentário e reagiu: “Tá vendo? Isso é uma brincadeira ofensiva”. João Pedro tentou minimizar a situação e pediu um abraço, mas a sister recusou. “Não, isso é o tipo de brincadeira que eu não gosto”, afirmou a bailarina.

Ao perceber que Renata se incomodou, Maike alertou o amigo: “Ela não gostou, mano, da sua brincadeira”. João Pedro, no entanto, rebateu: “Ela ‘zoa’ com ‘nós’ e ‘nós’ não pode brincar com ela”. Apesar da justificativa, o brother acabou aceitando o conselho de Maike e pediu desculpas quando Renata saiu do banheiro.