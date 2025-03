BBB 25: Leia discurso de Tadeu para eliminação de Thamiris

Thamiris foi a eliminada desta terça-feira, 11, no BBB 25. A nutricionista disputou a berlinda com Aline e Vinícius, mas foi a escolhida do público com 61,73% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre o embate entre Thamiris e Aline. “Thamiris decidiu se indispor com o mínimo possível de pessoas. Aline decidiu se indispor com todo mundo que entrasse em seu caminho”, refletiu.

Thamiris é a oitava eliminada do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Leia o discurso de Tadeu para eliminação de Thamiris

"Quando eu terminar, seremos 14. De vez em quando, o BBB nos reserva uma situação interessantíssima como essa de hoje. Pessoas que estão vivendo um embate, que estão se enfrentando no dia a dia, também estão se enfrentando no paredão, disputando para ver quem sai e quem fica. Mais que isso: duas mulheres que, nos últimos dias, adotaram estratégias diametralmente opostas. E é exatamente nesse ponto que eu queria focar. Peço licença ao Vinícius para falar de Thamiris e Aline e como as duas viveram os últimos dias.

Thamiris decidiu se indispor com o mínimo possível de pessoas. Aline decidiu se indispor com todo mundo que entrasse em seu caminho. Aline adotou um novo mantra: ‘Sincerão é todo dia’.

E, toda hora que alguém falou alguma coisa que a desagradou, ela retrucou. Não segurou, não guardou para depois, falou na cara. Ela queria mostrar que o rugido da leoa é muito mais bonito quando todo mundo ouve. De que adianta uma leoa tão exuberante se ninguém vê? Se ela só aparece no quarto?

Acabou ganhando um Queridômetro super colorido. Disparado, o mais colorido da casa. Todo mundo cheio de coração e a Aline cheia das outras coisas. Muita gente ficou contrariada, muita gente criticou a nova postura da Aline... É claro que isso tem consequências dentro do jogo.

Do outro lado, Thamiris foi colocada em um Monstro dificílimo, cruel, castigo mesmo. Foi obrigada a escolher pessoas que se encaixavam em certos adjetivos desagradáveis. Thamiris optou pela estratégia: focar no menor número possível de pessoas para se indispor o mínimo possível. E, mesmo com as pessoas escolhidas, fazer da maneira mais suave possível.

Dá para entender o raciocínio. Mas adiantou? Thamiris foi a mais votada da casa com metade dos votos possíveis. O Monstro poderia ter sido encarado como uma oportunidade.

Esse plantão jornalístico parecia um Sincerão com tempo ilimitado. ‘Só você vai ter as plaquinhas para distribuir. Serão várias rodadas e só você vai jogar’. Seria a chance de dizer algo que está entalado. A chance de se posicionar de maneira mais forte. O tempo é todo seu.

Qual é a melhor estratégia? A defesa? Comprometer-se o mínimo possível? Ou o ataque? Comprometer-se com quem for necessário? A resposta não parece óbvia? Bom, mas, apesar de tudo que eu disse até aqui, eu sou obrigado a lembrar um pouco daquela história da mitologia grega que eu trouxe semanas atrás.