BBB 25: Madrugada após Sincerão tem acerto de contas entre adversários; veja o resumo

Vinícius e Maike conversaram após o Sincerão Foto: Globoplay/Reprodução

Após o Sincerão do BBB 25, as palavras ditas durante a dinâmica foram questionadas e renderam longas conversas na casa. A madrugada desta terça-feira, 1º, foi marcada por confrontos e tentativas de esclarecimento entre os brothers, que buscaram entender e justificar suas falas. Com o clima tenso após a troca de farpas, alguns adversários decidiram acertar as contas.

Confira o resumo da madrugada após o Sincerão no BBB 25:

Maike e Delma conversam sobre Poder Curinga

Após o Sincerão, Maike e Delma conversaram. Maike questionou Delma sobre sua justificativa ao indicá-lo para o Paredão, quando com o Poder Curinga, ela podia escolher entre ele e Eva, e salvou a bailarina para “seguir o coração”. O brother disse que não se chateou com a justificativa da sister no momento, mas sim por ela ter dito momentos depois que fez por estratégia. Delma respondeu que se confunde nos discursos das dinâmicas.

Vitória e os gêmeos tentam se entender

Na varanda, Vitória disse que João Pedro, João Gabriel e Maike passaram do ponto com o que foi dito a Diego. A atriz explicou para João Gabriel que chama a atenção de comportamentos negativos mesmo em pessoas que estão ao seu lado e que entende “o jeito” do goiano. João Gabriel disse que para ele, as pontuações não tinham “nada a ver”.

Minutos depois, João Pedro falou com a atriz que achou que ela tinha apontado a índole dele e do irmão. Vitória negou, e o brother afirmou que passou pelo grupo Anos 50, escutou seu nome e a palavra índole, por isso pensou que era algo negativo.

Maike diz a Diego que o defendeu em assuntos sobre ansiedade

Maike afirmou a Diego que sempre saiu em defesa dele quando a sua ansiedade era posta em xeque no extinto Quarto Fantástico. O brother ainda contou que teve uma longa conversa sobre o assunto com o ex-BBB Gabriel, que entrou como sua dupla no jogo.

A conversa continuou na varanda da casa com Maike afirmando que Diego se equivocou ao afirmar que ele questionou sua ansiedade no almoço exibido para a casa durante uma dinâmica do Big Fone. O brother perguntou a Daniele se ele havia dito algo. A sister afirmou que foi Gabriel que mencionou o assunto, e lembrou que Maike se desculpou.

Diego disse a Maike que tem dificuldades em digerir coisas que foram ditas a ele no reality. Maike explicou a Diego que as coisas ditas faziam parte do jogo. O ex-ginasta ainda se queixou por comentários de que ele havia mudado de comportamento no programa.

O ex-atleta questionou a Maike se foi legal sua fala sobre terapia. Maike respondeu que sua sugestão teve contexto e que sugeriu terapia a Diego por ele estar guardando uma mágoa desde a primeira semana do reality.

Vinícius e Maike acertam as contas

Vinícius também conversou com Maike após o Sincerão. O baiano afirmou que Maike citou palavras ofensivas que vão além do jogo para defini-lo sem ao menos conhecê-lo. Vinícius ainda explicou que ao chamar Maike de “planta”, fala apenas sobre o jogo dele na casa e não sobre sua personalidade e índole. Maike justificou que usou a frase “você foi desrespeitoso” ao invés de “você é desrespeitoso”.

Vinícius ainda resgatou uma conversa que teve com Maike após a saída de Aline, em que foi confortado pelo brother. O baiano questionou porque isso foi colocado a prova no Sincerão, com Maike afirmando que ele “ficou chorando”. Maike explicou que se refere às lamentações de Vinícius ao ser colocado em consequências negativas na casa e não ao chorar com a saída da amiga.

Vinícius comenta sobre acusações de Vilma

No Quarto Anos 50, Vinícius desabafou com aliados sobre sua relação com Vilma. Após a sister afirmar que ele a chamou de “velha sonsa”, o baiano fez questão de ressaltar que sempre tratou Vilma com cordialidade e apenas não tem afinidade com ela. Ele disse que se for eliminado do reality, esse não será o motivo.

O baiano continuou a conversa apontando que Vilma continua vivendo conflitos mediante a eliminação de Diogo e o relacionamento dele com Aline na casa. Vinícius disse que algumas coisas ditas no jogo ficam em sua cabeça e que passou o Sincerão orando para se controlar emocionalmente.

Maike conta a Renata conversa que teve com Vinícius

Na cozinha, Renata perguntou a Maike qual foi o assunto da conversa dele com Vinícius. O brother explicou que o baiano respondeu às acusações de ter “se vitimizado” na casa, e a bailarina apontou incoerência no discurso do brother e afirmou que ele “se fez de vítima”.

No quarto do líder, o assunto ainda era a conversa com Vinícius. Maike contou a Renata que disse ao brother que fora do reality ele vai ver o que foi dito.

João Gabriel coloca Daniele no alvo

Em conversa com Maike, João Gabriel diz ao amigo que pensou que sua indicação ao Paredão seria Daniele Hypolito. Maike afirmou que sempre foi Diego e o goiano disse que quer pegar a liderança para indicar a sister à berlinda.

Vinícius chora sozinho na casa

Enfrentando o Paredão com Diego e Vilma, Vinícius chorou sozinho na área externa da casa.