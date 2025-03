BBB 25: Briga generalizada na casa marca madrugada pós-formação de Paredão; veja o resumo

Eva e Renata discutem com Aline Foto: Globoplay/Reprodução

O clima pós-formação de Paredão na madrugada desta segunda-feira, 17, no BBB 25 foi de tensão e conflito. Guilherme, o líder da semana, questionou João Gabriel e João Pedro sobre a estratégia de voto dos integrantes do Quarto Fantástico e a confusão tomou conta da casa. Aline também participou da discussão e acabou brigando com Eva e Renata.

Veja o resumo da madrugada após a formação do Paredão no BBB 25:

Guilherme e Aline opinam sobre votação da casa

Após a formação do Paredão, Guilherme conversou com seus aliados sobre os votos distribuídos pela casa. O pernambucano avaliou que os três votos dados em Delma, por integrantes do Quarto Fantástico, eram incoerentes, visto que as bailarinas e os gêmeos tinham embates diretos com Aline. “Entre você e Del, ela correu do embate com você”, disse ele a Aline.

Aline concordou com o brother e disse que as dançarinas não conseguiram sustentar a briga com ela. A sister ainda afirmou que deu a cara a tapa com participantes que julgou incoerentes.

Guilherme e os gêmeos discutem na cozinha

Guilherme chamou João Pedro e João Gabriel para conversar e questionou o motivo de os gêmeos não terem dado o voto em Aline, já que a sister foi o principal alvo deles na casa por semanas. “Quem é o maior embate de vocês aqui na casa? E das meninas?”. Os gêmeos justificaram que cada um tem uma estratégia de jogo e que Guilherme não tem que mandar no voto deles.

Publicidade

O brother continuou a discussão afirmando que não entendeu a estratégia adotada pelos participantes e chamou os integrantes do Quarto Fantástico de “saboneteiros”.

Briga se estende entre Aline, Renata e Eva

Aline entra na discussão e opina que a estratégia do grupo é fugir de embates e que as sisters tiveram medo de colocá-la no Paredão. No que as bailarinas respondem, Aline diz que elas estão muito estressadas. Eva e Renata rebatem dizendo que Aline “agora é educada”, e a sister avisa que elas podem falar mais baixo. “Eu tô falando tão educada com vocês, porque tão gritando? Parecendo duas gralhas no meu ouvido”.

Aline continua dizendo que Eva a questionou sobre uma decisão dela e a dançarina pede à baiana para deixar de “ser mala”. Aline responde que a sister está nervosa porque enfrenta seu primeiro Paredão e ela já sabe como é a situação. Renata tenta intervir, mas Aline diz que não está falando com ela.

Renata continuou argumentando. Aline chamou a bailarina de mal educada e pediu mais uma vez para ela não se meter na conversa dela com Eva. “Mas se eu achar que é pertinente falar, eu vou falar”, respondeu Renata.

Publicidade

Aline chama Renata de inconveniente e a dançarina diz que a sister questionou os votos do Quarto Fantástico, por isso está na conversa. A confusão continua com a baiana dizendo que Renata “sabonetou” o programa inteiro e que tem que “comer muito arroz com feijão, pois peito não tem”.

Brothers se divertem no Quarto Anos 50 após briga

Após o bate-boca com Renata, Aline chegou sorrindo ao Quarto Anos 50. “Gente, ficou nervosa não foi? Está vendo como é bom?”, disse a sister se referindo ao primeiro Paredão de Eva.

Vinícius entrou no quarto aplaudindo a amiga. O brother brincou com Aline dizendo que Renata afirmou que a sister não tinha peito e ele respondeu se referindo ao seu silicone. Aline se divertiu e disse que o amigo errou o ml da prótese.

Guilherme pede a Eva para falar mais baixo

Conversando na cozinha com os brothers, Guilherme explica seu ponto de vista sobre não entender a estratégia do Quarto Fantástico. Eva entra na conversa dizendo que não vai questionar o voto de ninguém e o brother pede para ela falar mais baixo. João Gabriel diz que o pernambucano também gritou com ele, mas Guilherme responde que com Eva ele não gritaria.

Publicidade

Vinícius questiona comportamento dos brothers

Ainda analisando a estratégia do Quarto Fantástico, Vinícius questiona João Gabriel por ter dado o Castigo do Monstro para Aline, mas não ter votado na baiana. Eva e Renata respondem, e o brother revida dizendo que não perguntou a elas e que as sisters estão repetindo um comportamento que criticam na casa.

Brothers analisam integrantes do Quarto Fantástico

Delma acredita que Renata só voltou para a casa com atitude depois da Vitrine de Seu Fifi porque estava imune. Caso contrário, a sister ficaria calada para não ir para o Paredão.

Aline comenta sobre a decisão das dançarinas e diz que não faz sentido se aliar na casa apenas para ter força nas votações.

Aline afirmou que os integrantes do Quarto Fantástico não têm opinião própria. A sister acha que João Gabriel é o único do grupo que consegue falar por si, e Eva se esconde atrás das opiniões de Renata.

Publicidade

Eva e Renata celebram estratégia de votação

Em conversa com Maike, Renata avalia que não quis dar força para Aline a indicando para o Paredão. A dançarina diz que não entende por que o Quarto Fantástico não pode fazer suas próprias escolhas de alvo.

Eva mencionou que Guilherme chamou o grupo de “saboneteiro”, mas que na verdade eles foram inteligentes na votação e não fugiram do embate com Aline.

Dançarinas comentam sobre Aline

Mais tarde, as sisters comentaram que com uma boa estratégia de formação no Paredão é possível eliminar Aline da competição, e que a sister será o alvo delas na próxima semana.

Renata ainda afirmou que pela primeira vez Aline conseguiu tirá-la do sério. A sister diz que todas as vezes mantém a linha com a baiana, mas dessa vez foi vencida. Eva discorda da amiga e diz que Aline começou a confusão gritando e só depois baixou o tom.

Publicidade

Maike conta a Gracyanne como a confusão começou

Maike contou a Gracyanne que o início da confusão na casa se deu porque Guilherme quis saber o motivo dos integrantes do Quarto Fantástico não terem votado em Aline, já que eles têm embates com ela. A sister disse que o questionamento não tem sentido, já que ele não tem embates com ela e a mandou direto para o Paredão.