BBB 25: Madrugada pós-Sincerão tem acerto de contas e críticas em grupo; veja o resumo

A madrugada desta terça-feira, 11, no BBB 25 foi de muita tensão entre os participantes do reality. Após a dinâmica do Sincerão, alguns brothers tentaram acertar as contas enquanto outros aconselharam aliados e avaliaram o comportamento dos colegas no confinamento.

Veja o resumo da madrugada pós-Sincerão no BBB 25:

Vilma e Vinícius conversam após o Sincerão

Após o Sincerão, Vinícius e Vilma decidiram ajustar os desentendimentos entre os dois. O brother lembrou que ao falar que não queria deixar Vilma em uma situação desconfortável por causa da sua idade, ela respondeu que estava no jogo para tudo.

Vinícius ainda resgatou o Sincerão no qual chamou Diogo e afirmou que queria poupar Vilma na situação.

Gracyanne questiona Vitória Strada

Gracyanne diz que entende a decepção de Vitória com Thamiris, mas ressalta que não concorda com o argumento que a sister usou para sair do Quarto Nordeste. A atriz respondeu que chegou em um momento do jogo no qual precisa agir com o que está sendo apresentado a ela.

A conversa continuou com Gracyanne questionando as decisões de Vitória na casa e os grupos com os quais a atriz decidiu se aliar. A musa fitness lembrou que a atriz não vetou Maike da Prova do Líder e justificou que “foi sem querer”.

Delma e Vilma discutem na cozinha

Na cozinha, Delma diz que não quis ofender Vilma no Sincerão e a carioca rebate que não entende ter sido chamada pela colega já que elas compartilham bons momentos no dia a dia.

Mais tarde, Guilherme diz para a sogra que também não entendeu o motivo dela ter chamado Vilma na dinâmica, e que a briga da estudante de nutrição com Diego já havia sido resolvida entre os dois.

Aline e Vitória comentam sobre o Sincerão

Após ser chamada por Eva e Renata no Sincerão, Aline avaliou o comportamento dos participantes na casa quando não é dia da dinâmica. A baiana acha que se não estivesse participando do Sincerão, as pessoas não teriam coragem de falar o que pensam dela.

Maike ouve conversas no Quarto Anos 50

Maike acionou a Central do Líder no momento em que Vinícius repercutiu a conversa que teve com Vilma após o Sincerão. O brother ouviu o promotor de eventos contar a Delma que disse a Vilma que eles não vão conviver juntos na casa.

Mais tarde, o líder acionou a Central novamente e escutou Aline criticando a atitude de Gracyanne em ter confortado ela após o desentendimento com Diogo e depois ter usado a situação para chamar no Sincerão.

Vilma desabafa sobre pós-Sincerão na casa

No Quarto Fantástico, Vilma comentou sobre a situação com Delma e disse que agora se sente à vontade para retribuir as chamadas da sister no Sincerão e falar o que quiser sobre ela.

Vilma ainda questionou a justificativa de Delma em ter chamado ela por causa de Daniele Hypolito. A carioca ressaltou que não mandou recado para ninguém e disse a Diego tudo que achava sobre ele e a irmã.

A sister continuou o desabafo afirmando que não respeita mais Delma e que a colega é perigosa.

Guilherme aconselha Aline

Guilherme diz a Aline que ela tem dificuldade em escutar as pessoas durante suas discussões. O brother disse que já percebeu esse comportamento até mesmo com Vinícius, amigo da sister, e aconselhou ela a tentar escutar o outro lado. Aline respondeu que escuta todo mundo e só ouve incoerências.

O brother citou outro comportamento de Aline e disse que ela cita nomes de brothers como opções quando discorda de uma decisão na casa. A sister tenta se justificar e pede ao pernambucano para não interromper ela. “Você me dá um conselho e não tá fazendo”.

Renata avalia permanência de Aline

No gramado, Renata comenta que se Aline voltar do Paredão a casa terá mais tensões, visto que a sister tem conflitos com vários participantes. Maike responde que a baiana será votada o tempo inteiro enquanto não for líder ou imunizada pelo Anjo.

A professora de dança afirma que Aline diz informações falsas sobre ela e repete tantas vezes que acaba acreditando nelas, e reforça que em momento algum pediu uma oportunidade de se entender com a sister.

Maike diz que não se incomoda com os posicionamentos de Aline, mas sim com a sister querer escolher por outras pessoas na casa. Renata concorda e diz que se alguém não escolher o que Aline quer, ela começa a gerar um conflito. A dançarina lembra que se desentendeu com a ex-policial na divisão das estalecas.

Brothers avaliam atitudes de Vinícius

Thamiris e Gracyanne se juntam a Maike e Renata no gramado e a nutricionista comenta sobre as atitudes de Vinícius no jogo. Thamiris acredita que apesar da trajetória de Vinícius na casa, o brother teve poucos destaques e embates no confinamento.

Maike lembra da reação do promotor de eventos após Vilma passar mal no Castigo do Monstro e diz que não foi uma atitude nobre de Vinícius. “Foi remorso”, diz Gracyanne. O representante comercial concorda.

Thamiris critica atitudes de Vitória

Ainda no papo do gramado, Vitória Strada vira o assunto da vez. Thamiris avalia a aproximação da atriz ao grupo do Quarto Anos 50 e diz que chegou a acreditar que era por acolhimento. Renata diz que o grupo foi legal com Vitória e Thamiris responde que o acolhimento virou um propósito de jogo.

Os brothers continuam a conversa e comentam sobre a atriz ter vetado Diego da Prova do Líder no resta um. Renata disse que ninguém entendeu a atitude de Strada e Thamiris diz que viu a expressão da atriz ao tirar uma oportunidade de João Gabriel fazer a prova.