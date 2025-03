Oitava Prova do Líder da temporada foi de resistência Foto: Globoplay/Reprodução

A oitava Prova do Líder teve início nesta quinta-feira, 6, no BBB 25. Os brothers disputam um desafio que envolve resistência. Vitória Strada encerra sua liderança no programa. Na semana passada, ela foi a grande vencedora de um desafio que envolvia habilidade.

Nesta semana, Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro ficaram de fora da prova após a dinâmica do "resta um", que aconteceu antes da disputa. Após quase 10h de disputa intensa, Maike garantiu sua segunda liderança no jogo ao vencer Renata na última rodada da Prova do Líder. Com muita concentração e resistência, ele superou os desafios da prova e conquistou novamente o posto mais cobiçado da semana.

Regras da Prova do Líder

Prova do Líder no 'BBB 25' nesta quinta, 6, é de resistência. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Pelas regras da prova, os participantes devem permanecer o tempo todo em cima de uma base, dentro de suas cabines. No telão, uma contagem regressiva é exibida e, quando o cronômetro zerar, a rodada começa.

Durante a prova, a qualquer momento, surgia no telão um alerta de tensão. Assim que isso acontecia, os jogadores deviam apertar o botão localizado no alto da cabine. Os três primeiros a apertar o botão estavam protegidos, enquanto os demais sofreram consequências. Quando o último participante a apertar o botão repetia o feito por três vezes, a base da sua cabine diminuía de tamanho, tornando a prova ainda mais difícil. Além disso, ao longo da disputa rodadas eliminatórias deixaram a prova ainda mais desafiadora.

Quando restaram apenas três participantes, a dinâmica mudou: a consequência passou a ser somente para quem apertou o botão por último, como avisado por Tadeu Schmidt.

Quem já foi eliminado?

Vilma foi a primeira eliminada no decorrer da prova, ainda durante o programa ao vivo. Ela apertou o botão no momento errado.

João Gabriel e Delma foram o segundo e o terceiro participantes eliminados. “Apertei o botão sem ver e a dona Delma está com frio, tadinha”, conta o brother.

Eva esbarrou no botão e foi a quarta a deixar a disputa.

Pouco depois da prova completar uma hora de duração, Daniele Hypolito foi eliminada.

Guilherme pressionou o botão sem querer e também deixou o Provódromo em seguida.

Gracyanne Barbosa foi a sétima eliminada, após o botão de sua cabine ser acionado.

Depois de três horas de prova, Vinícius foi o oitavo participante a deixar a disputa.

Minutos depois, Aline foi eliminada da prova.

Após quase seis horas de prova, Vitória Strada foi a décima participante eliminada.

Renata foi a décima primeira eliminada, logo antes de completar 10 horas de resistência.