BBB 25: Gracyanne, Eva e Daniele Hypolito estão no Paredão; veja como foi a votação

O Paredão do BBB 25 foi formado hoje, domingo, 16, entre Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. João Gabriel conseguiu se salvar graças à vitória na Prova Bate-Volta. Confira mais detalhes abaixo.

Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito, as indicadas ao Paredão desta semana no BBB 25 Foto: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

Como foi a formação do Paredão do BBB 25 hoje

PUBLICIDADE A formação começou com João Gabriel entregando a imunidade do Anjo para o seu irmão gêmeo, João Pedro. Tadeu Schmidt perguntou se havia mais alguém imune na casa e Renata revelou que não poderia ser votada pelos colegas - benefício que optou por não revelar antes aos colegas após a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi. Gracyanne Barbosa foi indicada pelo Líder Guilherme. Na escolha geral, Eva levou a pior, com seis votos da casa. A segunda pessoa mais votada também iria ao Paredão, e ficaram nessa posição Daniele Hypolito e Delma - sogra do Líder, que optou por mandar a ginasta para a berlinda.

Foi revelado, então, que Gracyanne tinha direito a um contragolpe entre os nomes presentes no Na Mira do Líder. Como ela e Eva já estavam no Paredão e Renata e João Pedro imunes, teve que escolher entre Maike e João Gabriel, optando pelo segundo.

Vinícius usou o Poder Direto, que arrematou no Leilão do Poder Curinga há alguns dias e pôde tirar um participante da Prova Bate-Volta e colocá-lo diretamente no Paredão de hoje. Ele escolheu prejudicar Eva. Com isso, João e Daniele foram para a parte externa da casa disputar a Prova Bate-Volta, vencida por Gabriel.

Quem estava imune no Paredão de hoje

Guilherme (Líder)

Renata (Vitrine do Seu Fifi - revelou a imunidade somente no início da votação)

Participante que receber o colar do Anjo João Gabriel (João Pedro)

Quem estava Na Mira do Líder

Gracyanne Barbosa

João Gabriel

João Pedro

Maike

Eva

Renata (está imune)

Dinâmica da semana no BBB 25

O Líder indica um participante ao Paredão (Gracyanne).

Os dois mais votados pela casa são emparedados e vão para o Bate-Volta (Eva e Daniele).

O indicado pelo líder (Gracyanne) tem um contragolpe (João Gabriel), que também disputará a Prova. O escolhido deve sair do Na Mira do Líder .

Vinícius usa o Poder Direto para tirar alguém (Eva) da Prova Bate-Volta e mandá-la diretamente ao Paredão.

Duas pessoas (João Gabriel e Daniele Hypolito) disputam a Prova Bate-Volta, e uma se salva (João Gabriel).

Os votos da casa no Paredão de hoje no BBB 25

6 votos - Eva

3 votos - Daniele Hypolito

3 votos - Delma

1 voto - Aline

Quem votou em quem no Paredão de hoje no BBB 25

O líder Guilherme indicou Gracyanne Barbosa direto ao Paredão.

Vitória Strada votou em Eva.

Eva votou em Delma.

Daniele Hypolito votou em Eva.

Maike votou em Daniele Hypolito.

Delma votou em Eva.

João Gabriel votou em Daniele Hypolito.

João Pedro votou em Daniele Hypolito.

Vinícius votou em Eva.

Vilma votou em Delma.

Diego Hypolito votou em Eva.

Renata votou em Delma.

Aline votou em Eva.

Gracyanne Barbosa votou em Aline.

Diante de empate entre Daniele e Delma como a segunda pessoa mais votada da casa, o Líder Vinícius optou por indicar Daniele Hypolito.

Vídeos da formação do Paredão de hoje no BBB 25