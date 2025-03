BBB 25: Paredão de hoje será triplo e terá Poder Direto e Contragolpe; entenda

O Paredão de hoje do BBB 25 será conhecido no programa que vai ao ar a partir das 23h10. A disputa será tripla e, além da votação, a formação também conta com duas imunidades (além do Líder), um contragolpe e um Poder Curinga. Confira mais detalhes sobre a dinâmica desta semana abaixo.

Formação de Paredão Triplo no BBB 25 em 9 de março de 2025 Foto: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

Quem está imune no Paredão de hoje no BBB 25

João Gabriel venceu a Prova do Anjo e dará a imunidade para outra pessoa.

Renata está imune após ter participado da Vitrine do Seu Fifi.

Poder Curinga

Vinícius tem o Poder Direto (obtido no Leilão do Poder Curinga) e pode escolher uma pessoa da Prova Bate-Volta para ir direto ao Paredão, sem possibilidade de se salvar.

Como será a votação e formação do Paredão de hoje no BBB 25

O Líder indica um participante direto ao Paredão.

A casa vota, e os dois mais votados são indicados.

O indicado pelo Líder escolhe outra pessoa que estava no “Na Mira do Líder” para o Paredão. Estão na Mira do Líder: Gracyanne Barbosa, João Gabriel, Maike, Eva, Renata e João Pedro.

A Prova Bate-Volta será realizada entre dois participantes, já que Vinícius, com o Poder Curinga, decide quem será salvo do trio emparedado, já desconsiderando o voto do Líder.

O Big Brother Brasil vai ao ar a partir das 23h10, logo após o Fantástico, e é apresentado por Tadeu Schmidt. Em geral, a definição do Paredão é feita após a exibição de VTs diversos.