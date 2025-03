Daniele Hypolito atendeu o Big Fone neste domingo, 9, e poderá mudar os rumos da formação do paredão do BBB 25. A sister será levada à “loja misteriosa” e poderá escolher um entre seis poderes especiais que alteram a dinâmica do jogo.

Daniele Hypolito atende Big Fone no 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O telefone do reality interrompeu a programação da Globo e tocou entre os programas Viver Sertanejo e o Esporte Espetacular. A formação do paredão ocorre ao vivo no mesmo dia. Maike é o líder e Delma venceu a Prova do Anjo e poderá imunizar um colega.

Entenda cada poder da ‘loja secreta’