O novo Paredão do BBB 25 foi formado na noite deste domingo, 13, entre Guilherme, Renata e Delma. Mais cedo, o programa já contou com a eliminação de Vinícius e a Prova do Líder.

Guilherme, Renata e Delma disputam o Paredão do BBB 25 Foto: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

Como é a dinâmica do Paredão de hoje no BBB 25

Tadeu Schmidt explicou como será a formação do Paredão deste domingo.

Líder indica um participante.

Os dois mais votados pela casa vão para o Paredão.

Não há Prova Bate-Volta. Em caso de empate, o Líder escolhe quem está no Paredão.

A eliminação ocorre na próxima terça-feira, 15.

Como foi a votação do Paredão de hoje no BBB 25

O líder João Pedro indicou Guilherme direto ao Paredão.

Guilherme votou em Renata.

Diego Hypolito votou em Renata.

Renata votou em Delma.

Vitória Strada votou em Renata.

Delma votou em Renata.

Os mais votados no Paredão de hoje no BBB 25

4 votos - Renata

1 voto - Delma