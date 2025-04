Vinícius é último anjo do BBB 25; veja como foi a prova

Vinícius é o último anjo do BBB 25 Foto: @bbb via X

Na tarde desta sexta-feira, 11, Vinícius se tornou o último anjo do BBB 25. Com o programa com modo turbo ativado, a prova aconteceu na tarde de hoje, a formação do Paredão será ainda na noite desta sexta-feira e a eliminação, no domingo, 13. O anjo não é autoimune e Vinícius deverá escolher um brother para imunizar.

Já emparedada por conta da consequência da Prova do Líder realizada na noite de ontem, 10, e vencida por João Pedro, Renata pôde participar da disputa, visto que o anjo da semana não é autoimune e irá imunizar outra pessoa.

Última Prova do Anjo do BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

A Prova do Anjo aconteceu em duas fases e apenas os três melhores passaram para a segunda etapa. Na primeira fase, as cabines ficaram cheias de bolinhas com os jogadores dentro. Eles tinham que tirá-las por uma portinha até esvaziar a cabine, coletar um cartão e apertar o botão. Caso os três primeiros jogadores a apertar o botão não tivessem esvaziado a cabine, passariam para a fase final aqueles que tivessem menos bolinhas em sua cabine.

Publicidade

PUBLICIDADE Guilherme foi o primeiro a apertar o botão e Diego Hypolito o segundo. Vitória Strada quase foi a terceira, mas se atrapalhou com o cartão e Vinícius acabou por ultrapassá-la, apertando o botão antes da atriz e se classificando para a fase final.

Na fase final, os brothers assistiram a doze vídeos da rede social do patrocinador e deveriam responder a seis perguntas relacionadas a alguns deles. Venceria quem respondesse todas as perguntas no menor tempo.

Guilherme foi o primeiro a responder três perguntas corretamente. Diego também respondeu três, mas errou uma. Guilherme e Vinícius estiveram empatados a maior parte do tempo, mas foi o baiano quem apertou o botão primeiro, acertou as seis perguntas e se tornou o último anjo do BBB 25.

O baiano escolheu Renata para cumprir o castigo do monstro.