BBB 25: João Pedro é o líder e Paredão começa a ser formado por votação; veja escolhida

Após a eliminação de Maike, o maior vencedor de provas da edição, mais uma Prova do Líder foi realizada na casa do Big Brother Brasil 25. A prova, que valia a liderança e um apartamento no valor de R$260 mil, foi vencida por João Pedro. Os jogadores que tiveram os quatro piores desempenhos tiveram que votar entre si, o que levou Renata automaticamente ao Paredão novamente.

João Pedro conquista liderança no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

A prova exigiu agilidade e habilidade. Na fase classificatória, cada jogador competiu em uma raia. Nela, estavam seis tanques contendo bolinhas. Em cada um deles, estava escondido um cartão que o jogador deveria colocar na caixinha correspondente. Em seguida, o jogador tinha que montar um quebra-cabeça. Os três primeiros jogadores que completassem corretamente todos os passos passariam à etapa final.

Vinícius, Guilherme e João Pedro apertaram o botão primeiro e se classificaram para a fase final.

João Pedro teve mais sorte e conquistou a liderança e o apartamento no valor de R$260 mil. É o segundo imóvel que o goiano leva, uma vez que o brother já tinha conquistado outra liderança anteriormente. O goiano escolheu para seu VIP Renata e Vinícius.