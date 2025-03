BBB 25: Quem Guilherme colocou Na Mira do Líder? Veja lista

Guilherme foi o grande vencedor da Prova do Líder nesta quinta, 13, e na sexta, 14, teve de escolher seis participantes para o seu Na Mira do Líder no BBB 25. Um deles disputará o próximo paredão da edição, formado no domingo, 16.

Uma das grandes novidades da semana, além do número de pessoas escolhidas como alvo pelo líder, é o Poder Direto. O benefício foi arrematado por Vinícius na sexta durante as apostas para o Poder Curinga.

Veja quem Guilherme colocou Na Mira do Líder do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O brother terá o direto de tirar a chance de um dos emparedados de disputar a Prova Bate-Volta. Ele apostou todas as suas estalecas no leilão do poder.

Renata está imune ao paredão após retornar da Vitrine do Seu Fifi. Ela também está no Vip após participar de um sorteio que lhe concedeu o benefício.

Veja quem Guilherme escolheu para o Na Mira do Líder