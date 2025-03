Guilherme foi o grande vencedor da nona Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 13. No dia, Maike encerrou sua liderança após ter vencido uma prova de resistência de 9 horas.

A dinâmica envolveu estratégia. Os brothers ficaram em cabines e tiveram de dar um palpite sobre o valor de uma lista de compras exibida em telões. Venceria quem digitasse o valor mais próximo corretamente e antes dos demais jogadores. Diego Hypolito foi o primeiro eliminado da disputa após uma escolha de Eva, a líder da primeira rodada. Guilherme disputou a final com a sua dupla, Delma, mas levou a melhor.

Guilherme é o vencedor da Prova do Líder do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Maike recebeu o resultado da Enquete do Líder na quinta. O público avaliou a liderança do brother como “deu sono”. Ele reagiu afirmando que estava “mal emocionalmente” durante a semana.

O dia também ficou marcado pela participação de Renata na Vitrine Seu Fifi. A sister foi a escolhida do público para ficar em uma vitrine de um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A sister passará a noite no local e, por conta disso, não disputou a Prova do Líder. Ela voltará imune à casa na sexta, 14, pela manhã. Confira o que foi revelado à bailarina aqui.

Quem está no Vip de Guilherme?

Delma

Daniele Hypolito

Aline

Após participar da Vitrine do Seu Fifi, Renata participou de um sorteio que lhe garantiu a chance de também permanecer no Vip. Por isso, ela se une aos outros brothers para aproveitar as regalias do grupo.