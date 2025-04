BBB 25: Choro, crise de asma e desconfiança marcam madrugada após eliminação de Vilma; veja resumo

Vilma foi a 12ª eliminada do BBB 25, com 58,91% dos votos, na noite de terça-feira, 1º. Ao se despedir, agradeceu à homenagem de Tadeu Schmidt e declarou: “Foi um prazer viver esse momento com vocês. Eu não imaginava que eu tinha esta força. Estou revigorada, feliz. Fica com Deus, gente. Boa sorte!”

Vilma se despede dos brothers do BBB 25, na noite desta terça-feira, 1º Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Antes de sair, ela ainda aconselhou Maike a aproveitar o Pegar ou Guardar e refletiu: “O que será de mim depois daquela porta?”. Emocionado, Vinícius chorou no gramado e afirmou: “Eu sei do meu coração. Eu não ia magoar ninguém aqui dentro”. Diego, também no Paredão, ajoelhou-se na grama e agradeceu a Deus.

Aliados comemoram chegar ao Top 10

Logo após a saída de Vilma, os aliados do Quarto Anos 50 — Diego, Vinícius, Vitória, Delma, Daniele e Guilherme — se reuniram em um abraço coletivo. “A gente está no Top 10!”, celebrou Vinícius ao levantar Diego do chão. Eles correram pelo gramado gritando, e Guilherme comentou: “Um de nós já é Top 5, porque estamos em seis”.

Já no quarto, Vinícius reforçou: “Eu acreditava, não vou mentir. A gente sabe o desenrolar do jogo e quanta coisa acontece, você começa a ter medo. Mas eu sempre fui muito confiante que eu queria muito chegar até aqui.”

Publicidade

Diego tem crise de asma

A comemoração deu lugar à preocupação. Na cozinha, Diego avisou aos colegas: “Está parecendo igual quando eu era criança, estou tendo asma… falta de ar, o tempo todo”. Sentindo-se pálido e tonto, o ex-atleta foi levado por Vitória ao Confessionário. Após ser atendido, voltou para jantar e relatou que tem tido problemas respiratórios com mais frequência.

Renata desaba e é acolhida por Maike

Na área externa, Renata chorou e foi acolhida por Maike. “Chega, me dá a mão. Chega! Não se culpa não”, disse o brother, fazendo carinho na mão da sister. Ela desabafou: “Eu não consigo ver o que eu fiz de errado, mas o Brasil deve saber me explicar”.

Em outro momento, os dois falaram sobre a Vitrine do Seu Fifi. Renata demonstrou dúvida sobre as mensagens recebidas: “E se a pessoa tiver se confundido e eu trouxe a mensagem errada? Eu não sei”. Maike tentou tranquilizar: “Você está em paz?” Renata respondeu: “Não sei o que eu faria diferente.”

Mais tarde, Maike a convidou para dormir no Quarto do Líder. “Dorme aqui”, disse. A bailarina brincou sobre o Quarto Nordeste: “Aquele quarto vazio... Será que é mal do quarto?”

Publicidade

Diego evita dormir com adversários

PUBLICIDADE Durante a madrugada, Renata contou a Maike que viu Diego deitado no chão do Quarto Anos 50. Segundo ela, o ginasta preferiu não dormir no Quarto Nordeste, onde estão participantes com quem teve embates recentes. “Você está vendo que eles estão dormindo no chão, né? Para não dormir lá”, comentou. Maike disse entender a escolha do aliado. “Quando o Nordeste estava cheio, as meninas sempre me chamavam para dormir lá. E eu fazia a mesma coisa, preferia dormir no chão ”, contou. Ele concluiu: “No lugar dele, eu não me sentiria à vontade. Eu não dormiria no Anos 50, por exemplo.”

Avaliação sobre Delma

Mais tarde, sentados na área externa, João Pedro, João Gabriel, Maike e Renata conversaram sobre as possíveis opções de voto na próxima formação de Paredão. O nome de Delma surgiu como uma incógnita.

Renata foi direta ao descrever a sister: “Ela é a pessoa mais incerta. Você nunca vai saber o que é que vem dali. Principalmente quando não existem pessoas dando uma orientação”. A bailarina lembrou os momentos de tensão entre Delma e Vilma e citou que Guilherme, genro da dona de casa, já havia pedido para ela encerrar os atritos: “Dela, você nunca vai ter certeza do que vem.”