BBB 25: Renata e Maike se beijam, Vitória ‘espia’ edredom e Diego defende a irmã; veja resumo

Renata e Maike se beijaram na festa de 5 de abril do BBB 25. Foto: @bbb via X

A festa deste sábado, 5, do Big Brother Brasil 2025 rendeu o primeiro beijo entre Renata e Maike. O flerte começou quando os dois tentavam pegar um hambúrguer de pelúcia de uma máquina colocada para os brothers se divertirem na madrugada.

A sister conseguiu pegar o brinquedo com a garra, então presenteou o nadador. Em seguida, ele tentou fazer o mesmo e disse: “Se eu pegar, eu ganho um beijo”. Apesar de não conseguir pegar a pelúcia, o flerte continuou.

Mais tarde, os dois finalmente se beijaram - e ao som de Medo Bobo, de Maiara & Maraisa. O clima de romance continuou ao longo de toda a noite.

PUBLICIDADE Em determinado momento, Maike conversou com Vitória sobre o beijo em Renata e disse que foram “68 dias de quase”. Segundo ele, o brother contou os dias após a saída de Giovanna, com quem também teve um affair dentro da casa. Ele ainda brincou com a música que tocava no momento: Haverá Sinais, de Jorge & Mateus e Lauana Prado. “Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais... Tipo a minha boca por aí”, diz a canção, que Maike cantou enquanto ria para Vitória.

Vitória disse para o brother parar com a brincadeira, mas defendeu o fato dele ter beijado duas pessoas na casa. “Ninguém pode julgar, entendeu? Nada, nada. Porque parece que a gente está há três anos aqui dentro. Tudo é muito intenso”, disse.

O envolvimento entre Renata e Maike continuou rendendo e gerou um momento inusitado. Depois do fim da festa e de se preparem para dormir, os dois dividiram uma cama no Quarto Nordeste e seguiram se beijando debaixo do edredom.

Foi bem neste momento que Vitória, a líder da semana, acionou a Central do Líder para espiar os brothers. Com isso, viu a troca de carícias entre Renata e Maike. “Vão dormir agarradinhos. Gente, eita. Eu estou me sentindo assistindo o Big Brother. Babado”, disse ela.

Publicidade

Diego defende Daniele e critica Maike

Nem só de romance vive o BBB 25. Antes da festa, durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que os emparedados - João Pedro, Daniele Hypolito e Maike - avaliassem até onde eles e seus adversários na berlinda iriam no programa.

João Pedro apostou na eliminação de Daniele e disse que acredita que ele e Maike estarão no Top 5. Já Daniele sugeriu que Maike sairia do programa e que acredita que chegaria à final. Maike, por sua vez, afirmou que Daniele seria eliminada e também disse que ele e João Pedro estarão no Top 5.

“Acho que ela vai sair amanhã. Justamente por, numa dinâmica dessa, ela não conseguir nem colocar claro o que ela está querendo falar. Eu acho que, por isso, ela deveria sair amanhã”, justificou o brother.

A justificativa, no entanto, não agradou ao irmão da sister, Diego. “Tem necessidade de falar isso no ao vivo?“, questionou para Vinicius e Daniele. ”São pessoas que gostam. Depois falam que a gente que faz VT", respondeu a ex-ginasta.

Publicidade

O brother ficou pensativo por alguns instantes, e então Daniele pediu para que ele se animasse a aproveitasse a festa. Mas a situação foi percebida por Renata, que comentou com Maike: “Achei que você falou perfeito lá. Eu acho que o Diego ficou triste. Só comentando. Eu senti que ele ficou meio assim.”

Na festa, Daniele se defendeu para Diego e Guilherme. “Estamos em um momento em que não preciso atacar ninguém, dizer quem ou não vai, porque amanhã é só uma hipótese, qualquer um pode sair.”