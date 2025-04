BBB 25: Renata e Vinícius trocam acusações e Guilherme revela mágoa; veja resumo

A madrugada desta terça-feira, 8, no BBB 25 foi marcada por brigas, desabafos e clima de tensão após o Sincerão realizado na noite dessa segunda-feira, 7.

Vinícius e Renata discutem após o Sincerão Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Discussão entre Renata e Vinícius termina em choro

Após o Sincerão, Renata e Vinícius protagonizaram uma discussão que começou na área externa e terminou com a sister chorando no Quarto Nordeste.

Publicidade

Vinícius acusou Renata de ter mudado de comportamento após voltar da dinâmica da Vitrine Seu Fifi. “Você voltou com outra cabeça”, afirmou o brother, insinuando que a bailarina teria mudado suas alianças no jogo.

Renata rebateu a crítica. “Eu não voltei com outra cabeça, eu só me afastei de quem me machucou”, respondeu, visivelmente incomodada. A discussão se estendeu no sofá da casa, onde os dois continuaram trocando acusações sobre comportamentos e estratégias.

O clima ficou ainda mais pesado quando Vinícius acusou Renata de ter “se deslumbrado” após o retorno da dinâmica. Irritada, a bailarina negou: “Eu só parei de me humilhar para ser aceita”.

Depois do embate, Vinícius desabafou com Guilherme sobre a conversa que teve com Renata. “Gui, se a gente tem uma relação boa e você sai e descobre que eu estava falando mal de você, eu ia querer entender o que tinha acontecido. Já que eu digo que tenho tanta consideração”, disse. Em seguida, completou: “Como convencer alguém que está coberta de razão? Como convencer ou conversar com alguém que acha que tem a verdade?”.

Publicidade

Momentos depois, Renata desabafou com Maike, durante o banho no Apê do Líder. “Fico triste porque eu não tenho maldade no coração”, disse, em lágrimas. Entre soluços, a bailarina continuou: “Eu fico p**** com isso! Eu tento toda hora ser a mais certa, a mais justa com as coisas que acontecem, mas parece que, sei não...”

Renata ainda relatou a Maike detalhes da conversa com Vinícius. “Ele fala como se eu não tivesse o direito de ficar chateada. Aí eu falo mil vezes: ‘Vinícius, eu não tenho nenhum embate contigo, cara, mas no momento que você mira o alvo pra pessoas, aliados meus e pra mim, o mínimo que eu posso fazer é retribuir’”, explicou. Emocionada, finalizou: “Se eu tiver errada, perdão! Tô cansada!”

João Gabriel e João Pedro voltam a criticar Vitória Strada

João Gabriel e João Pedro voltaram a comentar sobre Vitória Strada, com quem já haviam se desentendido na semana anterior. A relação entre eles se desgastou depois que Vitória foi indicada ao Castigo do Monstro por João Pedro e confrontou os irmãos. Na ocasião, a atriz desabafou sobre a dificuldade de ser ouvida e criticou a postura dos gêmeos, afirmando que “só tem escuta para homem”.

Durante a madrugada desta terça-feira, 8, João Gabriel comentou com João Pedro e Maike que considerou a reação de Vitória no Sincerão forçada.

Publicidade

“Que risada forçada a da Vitória!”, disse. João Pedro concordou: “Não foi risada sadia, não”. João Gabriel reforçou: “Não foi risada espontânea, não”. Maike tentou justificar o comportamento da atriz dizendo que ela havia afirmado estar nervosa. João Gabriel, no entanto, rebateu: “Gente, eu conheço! Toda hora ela tá falando que riu de nervoso.” Guilherme relembra trajetória de Mateus e analisa postura do ex-brother Também durante a madrugada desta terça-feira, 8, Guilherme, Vinícius e Vitória Strada conversaram na área externa da casa sobre a trajetória de Mateus, ex-dupla da atriz no início do BBB 25. O grupo refletiu sobre o impacto da ausência do arquiteto no jogo. Ao falar sobre a relação de Mateus com as irmãs Camilla e Thamiris, Guilherme avaliou que o ex-brother teria dificuldades para tomar partido nas desavenças. “Seria muito diferente com ele aqui. Eu sentia que ele não iria querer tomar um partido, e acho que ele pensava que as meninas não estavam totalmente erradas”, afirmou o pernambucano.

Guilherme ainda comentou que, no seu caso, não hesitaria em romper alianças para defender uma amizade dentro do confinamento, mas reconheceu que o vínculo afetivo pode dificultar esse tipo de posicionamento. “Quando você cria um afeto, um carinho muito grande, é difícil tomar esse partido. Você passou por isso, tinha um carinho muito grande por Thamiris, principalmente. Isso atrapalhava ele, talvez, dar uma voz maior”, refletiu.

Publicidade

Vitória, que ouviu atentamente, acrescentou que chegou a conversar com Mateus sobre a relação dele com as ex-colegas de confinamento. “Eu falei para ele que não queria atrapalhar a relação dele com as meninas”, disse a atriz.

Diego Hypolito se emociona e agradece apoio de Vitória

No Quarto Anos 50, Diego Hypolito e Vitória Strada conversaram sobre a trajetória no reality. O ginasta, emocionado, refletiu sobre o tempo que permaneceu no programa e destacou o apoio da atriz.

“Eu queria ser assim sempre, quando bate as minhas gratidões. Nunca imaginei que ia durar tanto tempo num programa como esses, eu cheio de defeitos... mas também cheio de qualidades, todos nós”, disse Diego.

O atleta comentou sobre a vida pós-BBB e afirmou que viver essa experiência ao lado da irmã, Daniele Hypolito, e dos demais colegas foi algo único. “A Dani eu vou ver toda hora. Mas essa experiência a gente não vai viver nunca mais”, desabafou.

Publicidade

Durante a conversa, Diego destacou a importância do apoio de Vitória em momentos difíceis. “O dia que você me encontrou foi um dia muito decisivo para mim, para a minha estadia aqui. Eu poderia ter apertado o botão no desespero, e eu estava num desespero muito grande naquele dia”, contou.

O ginasta ainda elogiou a relação de amizade construída com Vitória: “Como as coisas conduziram, eu já te falei isso, de a gente ficar assim, meio que irmãos? Você é meio que uma irmã minha.”

Ele concluiu agradecendo: “Eu não lembro nem quem eram as pessoas que estavam do meu lado, mas você me deu paz. Então por isso você me marcou, nesse momento, e eu falei: ‘Essa menina está me entendendo’”.