BBB 25: Saiba quem arrematou o Poder Curinga da semana e qual será o benefício

A manhã desta sexta-feira, 14, foi movimentada no BBB 25 com a dinâmica do Perde e Ganha, em que os participantes tiveram seus saldos de estalecas alterados antes de disputarem o Poder Curinga da semana. Após as apostas, Vinícius foi o brother que deu o maior lance e garantiu o Poder Direto, que terá um impacto decisivo na formação do Paredão de domingo, 16.

Poder Curinga da semana no BBB 25 Foto: Globoplay/Reprodução

Com um saldo de 2.610 estalecas, Vinícius apostou tudo e levou a vantagem, que lhe dará o poder de tirar um participante da Prova Bate-Volta, enviando-o direto para a berlinda. A disputa foi acirrada, com Renata (1.690 estalecas), Guilherme (2.150 estalecas) e Eva (1.160 estalecas) entre os que deram lances altos pelo benefício. Já outros participantes deram lances mais baixos, enquanto alguns optaram por não participar do leilão. Veja como foi:

Gracyanne Barbosa

Saldo inicial: 550 estalecas

Perde 500 no Perde e Ganha

Saldo final: 50 estalecas

Não participa do leilão do Poder Curinga

Vilma

Saldo inicial: 510 estalecas

Perde 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 10 estalecas

Dá lance de 10 estalecas pelo Poder Curinga

João Gabriel

Saldo inicial: 750 estalecas

Perde 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 250 estalecas

Não participa do leilão do Poder Curinga

João Pedro

Saldo inicial: 790 estalecas

Perde 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 290 estalecas

Dá lance de 1 estaleca pelo Poder Curinga

Vitória Strada

Saldo inicial: 540 estalecas

Ganha 200 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 740 estalecas

Dá lance de 700 estalecas pelo Poder Curinga

Eva

Saldo inicial: 560 estalecas

Ganha 1.000 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.560 estalecas

Dá lance de 1.160 pelo Poder Curinga

Diego Hypolito

Saldo inicial: 670 estalecas

Ganha 200 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 870 estalecas

Não participou

Não participa do leilão do Poder Curinga

Daniele Hypolito

Saldo inicial: 1.280

Ganha 400 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.680 estalecas

Dá lance de 600 estalecas pelo Poder Curinga

Guilherme

Saldo inicial: 1.150 estalecas

Ganha 1.000 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2.150 estalecas

Dá lance de 2.150 estalecas pelo Poder Curinga Renata Saldo inicial: 1.490 estalecas

Ganha 200 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.690 estalecas

Dá lance de 1.690 estalecas pelo Poder Curinga Maike

Saldo inicial: 600 estalecas

Ganha 200 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 800 estalecas

Não participa do leilão do Poder Curinga

Delma

Saldo inicial: 950 estalecas

Ganha 400 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.350 estalecas

Dá lance de 1.350 estalecas pelo Poder Curinga