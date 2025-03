BBB 25: Thamiris descarta romance com João Gabriel após eliminação

Eliminada do BBB 25 com 61,73% dos votos, Thamiris comentou sobre sua participação no jogo e sua relação com João Gabriel. Durante o confinamento, os dois se aproximaram e chegaram a trocar um beijo, mas a ex-sister afirmou que a conexão ficou dentro da casa.

Thamiris reflete sobre trajetória pós-BBB25 Foto: @bbb via X

PUBLICIDADE “Aqui fora, a gente vai ser só amigo”, disse em entrevista ao site gshow. A nutricionista destacou que o beijo aconteceu dentro do contexto do jogo e não vê motivo para seguir com qualquer expectativa. “Foi um momento ali dentro, mas não acho que teria algo além disso”, explicou.

Dentro da casa, Thamiris chegou a comentar que tentou conversar com João Gabriel sobre o que aconteceu, mas o goiano preferiu não se aprofundar no assunto.

“Fiquei chateada com ele depois, porque fui falar com ele e ele quis deixar baixo. Já está fazendo, pô! Não que eu fosse chamá-lo para fazer de novo”, disse na época.

Estratégia e conflitos no jogo

Além do breve envolvimento com João Gabriel, Thamiris analisou sua participação no BBB 25 e reconheceu que mudaria alguns pontos de sua estratégia. Para ela, confiar em alianças dentro do jogo não foi a melhor escolha. “Se pudesse voltar atrás, teria jogado mais sozinha. Nem sempre contar com um grupo faz sentido”, afirmou.

A ex-sister também relembrou os desentendimentos com Aline. Apesar de terem se aproximado no início do reality, a relação ficou mais tensa ao longo do jogo. “No final, a gente já estava esgotada, e a convivência pesou. Mas cada um fez suas escolhas”, comentou.

Planos para o futuro

Agora fora do reality, Thamiris quer explorar novas oportunidades. A ex-sister revelou interesse em investir na área de moda, beleza e nutrição, aproveitando o alcance que ganhou para desenvolver projetos nas redes sociais.

“Quero trabalhar com algo que tenha a ver comigo. Tenho muitas ideias e quero aproveitar essa fase”, disse.