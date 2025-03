BBB 25: Thamiris recebe apoio da casa, e sisters mudam de quarto após eliminação; veja o resumo

Thamiris recebeu apoio da casa após a eliminação da irmã Foto: Globo/Reprodução

Na madrugada desta quarta-feira, 5, após a eliminação de Camilla do BBB 25, Thamiris recebeu o apoio dos brothers para lidar com a saída da irmã. Enquanto isso, Renata e Eva decidiram trocar de dormitório e se mudaram para o Quarto Fantástico após um desentendimento com Aline, que acusou Renata de ouvir conversas estratégicas do Quarto Anos 50.

Veja o resumo da madrugada pós eliminação no BBB 25:

Thamiris recebe apoio dos brothers

Após a saída de Camilla, os gêmeos João Pedro e João Gabriel abraçaram Thamiris e deram apoio à sister. “Fica firme. Gostamos de você”, disseram.

Vinicius e Aline também consolaram Thamiris. A nutricionista acredita que o motivo da eliminação de Camilla não foi o embate com Vitória Strada, e sim a briga entre elas. Thamiris acrescentou que agora ficará sozinha na casa, já que sua irmã foi eliminada.

Vitória Strada também tentou confortar Thamiris e disse à sister para ter forças pela irmã. “É muito difícil, não vou dizer que você não vai sentir uma solidão. Mas você vai conseguir por você e por ela.”

Sobreviventes celebram a permanência na casa

Emocionada, Renata recebeu um abraço de Eva. Ela e Vilma agradeceram ao Brasil pela permanência na casa. As duas receberam 2,74% e 2,59% dos votos, respectivamente.

João Pedro se arrepende da indicação

Após uma semana da sua liderança, João Pedro avaliou a opinião do público sobre seu reinado na casa e ponderou que deveria ter indicado Camilla ao Paredão quando teve a chance. O brother indicou Vitória Strada quando foi líder.

Renata e Eva mudam de quarto

Renata e Eva iniciaram a mudança para o Quarto Fantástico. Após um leve desentendimento com Aline, que afirmou que Renata escuta as conversas sobre o jogo no Quarto Anos 50, as bailarinas decidiram trocar de dormitório.

Divisão de grupos na casa

Em conversa com Vitória e Guilherme, Diego conta que a casa será dividida em dois grupos e que o Quarto Nordeste vai se unir ao Quarto Fantástico, com exceção de Daniele e Vitória, que se uniram ao Quarto Anos 50.

Diego lamenta atrito com Vilma

Diego voltou a mencionar o atrito que teve com Vilma na última formação do Paredão. A ex-atleta lamentou ter votado na sister e acredita que vai ser alvo da casa por esse motivo. Guilherme consolou o amigo e disse que Vilma tem outros desafetos na casa e deve refletir sobre isso.

Sisters debatem motivo da eliminação

No Quarto Fantástico, Gracyanne e Thamiris comentam o que pode ter motivado a eliminação de Camilla. A musa fitness acredita que a trancista ter ido para a berlinda na mesma semana que brigou com Vitória Strada foi crucial no resultado do Paredão. “Tava muito inflamado ainda.”

Gracyanne ainda afirmou que tinha certeza de que a trancista não seria eliminada, mas, ao ouvir Tadeu dizer “você é muito forte”, soube que estava errada. Thamiris respondeu que não tinha tanta certeza, pois sabia de fatores que poderiam influenciar no resultado.

João Pedro e Maike definem alvos

Na varanda, João Pedro e Maike falaram sobre a personalidade de Aline. “Ela acha que esse jeito brabo dela, de querer falar as coisas como se fosse cair por cima da gente... Ela vai cair do cavalo, porque ninguém aqui abaixa a cabeça pra ninguém”, diz João Pedro.

Os dois continuaram a conversa citando os brothers que receberão a Mira do Líder caso eles conquistem a liderança da semana. “Aline, Diego, Dani, Gracyanne, Vitória”, disse João Pedro. “Aline, Vinicius, Diego, Dani e Vitória”, respondeu Maike.