BBB 25: Thamiris revela quando mudou de opinião sobre Vitória: ‘Chamou minha irmã de escrota’

No fim da manhã desta terça-feira, 11, em conversa com Gracyanne Barbosa no Quarto Nordeste, no Big Brother Brasil 25, Thamiris falou sobre seus sentimentos em relação a Vitória Strada. O relacionamento das ex-aliadas está conturbado e culminou com acusações no Sincerão de segunda, 10.

Thamiris reflete sobre relação com Vitória Strada no BBB 25 Foto: @bbb via X

PUBLICIDADE Thamiris contou para Gracyanne como ficou sabendo que Vitória votou nela, revelação feita pelo líder Maike e outros integrantes do Quarto Fantástico. Gracyanne opinou: “Eu entenderia esse voto mais lá na frente. Eu entendo ela sair do quarto por não se sentir bem pelas coisas que aconteceram, eu sei que você disse coisas que magoaram ela, mas foi em seguida do que tinha acontecido. Ela também usou palavras pesadas, ela também chamou a Camilla de grosseira quando ela falava toda hora sobre não querer estar nesse lugar.”

Thamiris relembrou uma fala de Vitória que a machucou, no momento em que a atriz estava em embate com Camilla: “Quando a Vitória chamou a minha irmã de escrota na sala na frente de todo mundo, foi quando a minha chave começou a virar com ela”, disse.

As sisters também repercutiram bastante os acontecimentos do último Sincerão e Thamiris opinou sobre os posicionamentos dos integrantes do Quarto Anos 50. Sobre Guilherme, a nutricionista disse: “Ele acaba sendo um pouco arrogante quando fala sobre o jogo do outro. Como se o dele fosse, assim, ‘top do top do top do top’. Sendo que, lá no outro quarto, eles só sabem verbalizar e falar coisas que eles não estão nem vivenciando, porque eles não passam por muitas coisas”, disse.

Gracyanne também comentou sua decepção com Aline, que não a defendeu na briga com Diogo Almeida: “Ela não ligou e não veio me procurar. E ela sabia que a minha discussão com ele era por conta dela. Ela nunca me perguntou como é que eu me senti”, lamentou.

Aline puxou Gracyanne para o Paredão pelo contragolpe, mas a musa fitness escapou no Bate-Volta. Thamiris, Vinícius e Aline estão na berlinda e um deles será o eliminado desta terça.