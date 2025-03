BBB 25: Renata, Vilma e Camilla estão no Paredão; veja votação

A formação do paredão desta semana começou com a vitória de Vitória Strada na prova do líder. Como parte da dinâmica, a atriz precisou escolher cinco participantes para a chamada mira do líder e colocou Vilma, João Gabriel, Eva, Renata e João Pedro na lista de possíveis alvos.

No sábado, 1, aconteceu a prova do anjo, e Vinícius garantiu a vitória. O anjo da semana teve imunidade dupla, o que significa que, além de proteger um aliado, ele também precisou indicar alguém direto ao paredão. Durante a disputa, ele escolheu Vilma e Maike para o castigo do monstro. Diego, que arrematou o Poder Curinga, roubou o voto de João Gabriel.