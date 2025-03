BBB 25: veja reação da casa ao descobrir que ‘Ainda Estou Aqui’ ganhou o Oscar

Os participantes confinados do Big Brother Brasil 25 descobriram nesta sexta-feira, 14, que o longa brasileiro Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional na cerimônia ocorrida no último dia 2.

A revelação foi feita por Renata, que participou da dinâmica Vitrine do Seu Fifi. A sister foi escolhida pelo público para sair da casa e passar cerca de um dia exposta em uma cabine de vidro, no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro.

Os participantes do BBB 25 celebram a vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar. Foto: Reprodução/Globoplay

PUBLICIDADE Durante a dinâmica, Renata recebeu diversas informações do público. Uma delas foi sobre a vitória do filme de Walter Salles, Fernanda Torres e companhia na premiação cinematográfica. “O Brasil ganhou o Oscar com aquele filme, Ainda Estou Aqui”, revelou Renata na cozinha da casa. Ao receberem as notícias, os participantes celebraram a conquista nacional. É o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro.

“Você tá zuando! Sério?”, questionou a atriz Vitória Strada. “Gente, eu tô arrepiada!”, confessou a sister. “O Brasil ganhou um Oscar! Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres. Tipo assim, para você ganhar um Oscar... A Fernanda Montenegro foi indicada há muitos anos e não ganhou”, comentou Strada.

“Então assim, para o Brasil ganhar um Oscar...É muito mais fácil outros países ganharem porque é um prêmio que é lá de fora. Isso dá oportunidade para o mercado crescer!”, comemorou a atriz.