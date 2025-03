BBB 25: Vilma abraça Diego Hypolito e encerra desentendimento após Paredão

Na manhã desta quinta-feira, 13, Vilma conversou com Diego Hypolito na cozinha do BBB 25 e garantiu que o desentendimento entre os dois já ficou no passado. A sister estendeu a mão para o ginasta, que retribuiu o gesto com um abraço. “Fica tranquilo, tá? Aquilo ali já acabou”, disse.

Diego e Vilma fazem as pazes Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

A estudante de Nutrição explicou que pretendia conversar com o brother logo após o Sincerão, mas acabou se distraindo com outra dinâmica do programa. “Não estava esperando, me descontrolei também”, afirmou. Em seguida, abraçou também Daniele Hypolito e reforçou que o gesto era sincero.

Discussão começou após a formação do Paredão

O desentendimento entre Vilma e Diego Hypolito começou depois que o ginasta votou na sister para o sétimo Paredão. Com o Poder Curinga, ele conseguiu dar dois votos na participante, usando também o voto de João Gabriel. No momento, Vilma se recusou a ouvir Diego e desabafou sobre sua decepção. "Falar o quê? Você está sendo falso para mim. Você fica me agradando, eu te trato bem e você votou em mim duas vezes. Nunca votei em você. Foi uma decepção, eu encaro isso como falsidade", disse.

Na ocasião, Vilma ainda afirmou que preferia que Diego a tratasse de forma distante, assim como outros brothers. “É melhor você me tratar seco, como todo mundo ali. Todo mundo me trata mal”, comentou.