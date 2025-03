BBB 25: Vilma explica por que não atendeu Big Fone mesmo estando ao lado: ‘Estou até tremendo’

Vilma se mostrou aflita depois de não ter atendido o Big Fone no BBB 25 neste domingo, 9. Pouco antes do telefone tocar, a sister estava descansando ao lado. Ela, porém, demorou para se levantar e atender, o que fez com que Daniele Hypolito chegasse antes.

“Estou até tremendo”, desabafou ela com Eva. Vilma contou que, no momento em que o Big Fone tocou, achou que era um toque de aviso exibido na TV do reality. “Eu não estava nem pensando nisso, aí começou a cair a ficha.”

Vilma explica por que não atendeu o Big Fone no 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE Após atender o telefone, Daniele teve acesso à “loja misteriosa” do reality. Lá, ela pôde escolher um entre seis poderes que impactariam a dinâmica do jogo. Os benefícios disponíveis eram: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo. Cada um tinha um valor diferente, sendo o Poder Supremo o mais caro entre eles. Saiba qual ela escolheu aqui.