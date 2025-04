BBB 25: Vinícius relembra colação de grau da faculdade: ‘Sentado num chão empoeirado’

Na tarde desta quarta-feira, 9, Vinícius emocionou seus colegas de confinamento do BBB 25 ao relembrar uma passagem difícil de sua vida. O brother sinalizou que em momentos de sensibilidade, como estar no Paredão, ele relembra sua colação de grau da faculdade, que aconteceu de forma frustrante: “Sentado, num chão empoeirado”.

Vinícius relembra momento difícil no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Foram duas vezes que vieram esse pensamento meu muito ruim de uma situação que eu já passei, que me machuca muito, que foi finalizar minha faculdade sem conseguir ter minha formatura. Estar aqui sempre com a sensação de que não vai, me lembra muito essa sensação." Emocionado, continuou: "Porque a faculdade até então era a coisa mais importante da minha vida, que eu me dediquei ao máximo para conseguir. E me formar era algo que eu queria muito. E quando teve a pandemia, que eu não consegui me formar e depois eu comecei a trabalhar, me doeu muito porque eu colei grau sentado no chão do bar que eu trabalhava."

Aos prontos, o brother seguiu: “Quando comecei a ver que não vai, é como se eu voltasse. Colar grau sentado no chão, é uma sensação muito ruim. Duas vezes eu senti isso aqui dentro: uma vez foi logo no começo e a segunda foi ontem de noite. Foi um dos piores dias da minha vida. Era a conclusão do maior sonho que eu tinha até então, que foi concluído da pior forma que eu consegui imaginar. Estar sentado, num chão empoeirado, escondido, que o gerente não podia nem me ver. Nem abrir a câmera eu consegui. E saber que eu estava encerrando o ciclo até então mais importante da minha vida, sem estar com minha família nem nada. O jogo faz isso com você, de colocar vc a prova o tempo todo. (...) Foram inúmeras situações que me remetem a esse dia que me machuca muito.”

Guilherme, Vitória Strada e Diego Hypolito consolaram o amigo. “Isso aqui é o maior gol do mundo”, disse o fisioterapeuta. “Eu aposto que se você conversasse com o Vinícius lá de trás que está entre os oito finalistas, você iria falar: ‘Cara, que incrível!‘”, aconselhou a atriz. Já o ginasta disse que Vinícius é a cara do BBB: “Você validou o que é ser um brother (...) Você é a cara deste programa”.

Durante a madrugada, após a formação do Paredão, Vinícius lamentou muito estar no Paredão nesta reta final com Maike e Renata. “Ainda mais agora que eles estão juntos, fica ainda mais difícil”, disse. Em desabafo com João Pedro, o baiano também lamentou não ter ido bem em provas durante a temporada: “Uma hora foi sorte, outra hora tinha alguém melhor que eu…” Vinícius venceu a primeira liderança da edição com sua dupla Aline e duas provas do Anjo ao longo da temporada. Entretanto, o brother também chegou a ser vetado de participar da prova do líder mais de uma vez.