BBB 25: Vitória Strada adivinha dinâmica do Sincerão; veja como

Após o Sincerão da noite desta segunda-feira, 10, a atriz Vitória Strada desvendou a nova dinâmica do Big Brother Brasil — o Pipocômetro. Trata-se de uma banca de jurados composta por três ex-BBBs que avaliam o comprometimento e a atuação de cada participante do reality show durante o Sincerão.

No programa de ontem, Anamara, do BBB 10, MC Binn, do BBB 24, e Sarah Andrade, do BBB 21, participaram do quadro. Ao final da dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt se despediu dos ex-participantes. O áudio do adeus, no entanto, acabou vazando para a casa.

Vitória Strada cogita nomes para indicar ao Paredão no BBB 25 Foto: Reprodução/X @bbb

PUBLICIDADE Apesar de não terem sido informados sobre quem eram as pessoas que estavam os julgando, os confinados sabiam que a performance de cada um estava sendo avaliada. Coube a Vitória Strada, então, deduzir como a dinâmica funciona. “Eu lembro que fui chamada uma vez para esse programa, era para comentar sobre o BBB. Acho que trouxeram isso para o Sincerão: toda segunda-feira est[a o Tadeu do lado de quem vai comentar o Sincerão hoje — três pessoas que devem ser. Aí a pessoa fala e diz ‘o Pipocômetro vai decidir’. Decidiram? Votem”, teorizou a atriz.

Publicidade

Os participantes, então, passaram a confabular quem poderiam ser os jurados. Mais uma vez, Vitória foi certeira na teoria. “Sabe por que eu também não acho que é a produção? A produção não pode ser parcial sobre quem pipocou, eles têm que se eximir de quem pipocou ou não”, afirmou.

“Só faz sentido esse Pipocômetro decidir ser pessoas convidadas... Pessoas que são expert em BBB, sei lá”, disse. “Ou, às vezes ex-BBBs, que seria mais legal ainda. Que aí você traz pessoas que já participaram disso aqui para comentar. É uma edição especial e seria muito legal dar oportunidade de comentarem sobre uma parada que viveram”, finalizou, desvendando a dinâmica.