BBB 25: Vitória Strada brinca sobre situação com Thamiris: ‘Parece que a gente se separou’

No Quarto Anos 50, onde agora está dormindo, Vitória Strada desabafou com os novos aliados sobre a situação com Thamiris no BBB 25. A sister brincou que parece ter terminado um relacionamento com a nutricionista, de quem diz ainda gostar muito.

Vitória Strada comenta relação com Thamiris no BBB 25 Foto: Reprodução/Gshow

Aline e Vinícius conversavam sobre posicionamentos no programa e o baiano disse que só entraria numa briga se aparecesse a oportunidade. Vitória entrou no papo e disse que às vezes é a pessoa que cria a oportunidade. E então brincou: “Eu quero ser atriz depois daqui. O que eu fiz? Fui procurar uma briga, fui caçar aliados para me despejarem, fui caçar pessoas que falaram pelas minhas costas. Mas eu gosto muito delas mesmo assim porque eu não consigo não gostar.”

Vitória continuou sua reflexão: “Às vezes eu sinto, entre mim e a Thamiris, que parece que a gente se separou. Sabe quando você se separa de uma pessoa que você gosta ainda? Ela passa e eu fico ‘Ah, tão bonitinha passando’ (...). Ela me ignora e eu falo: ‘olha que fofa me ignorando’, ‘olha que fofa me chamando de idiota’, ‘talvez eu seja idiota mesmo’”, brincou.

A relação entre as ex-aliadas está cada vez pior e culminou com o voto de Vitória em Thamiris no último Paredão e com acusações no Sincerão.