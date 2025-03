BBB 25: Vitória Strada conversa com Thamiris sobre voto no Paredão: ‘As minhas prioridades mudaram’

Vitória Strada procurou Thamiris para conversar na tarde desta segunda-feira, 10, na área externa da casa do Big Brother Brasil 25. A atriz queria colocar os pingos nos is com a antiga aliada, em quem votou no Paredão formado ontem, 9.

“As minhas prioridades tiveram que mudar por uma série de coisas aqui. Eu tive que fazer esse voto para não arriscar colocar uma pessoa que está muito mais próxima de mim hoje em dia no jogo”, disse Vitória. Thamiris quis confimar quem seria essa pessoa e Vitória admitiu ser Diego Hypolito. “Mas, Vitória, você entende que você vota para sair, né? Você não vota para salvar. Você votou em mim e eu nunca votei em você”, disse a nutricionista. “Eu também não gostaria de votar em você nesse momento”, se defende Vitória.

“Há muito tempo me foi deixado claro que eu estava sem aliados aqui no jogo, eu tenho que me proteger de alguma forma. E proteger quem está perto de mim hoje em dia no jogo”, continuou Vitória. Thamiris tentou entender melhor a aproximação entre Vitória e Diego e a atriz explicou: “Foi acontecendo uma aproximação natural. E é natural que num momento em que eu estava me sentindo sem aliado nenhum, outras pessoas fossem se tornando meus aliados no jogo”.

Thamiris disse que não esperava ter recebido esse voto de Vitória e não tinha contado isso na hora, só foi entender depois (quando Maike viu na Central do Líder e revelou à nutricionista). “É bom que eu me situo um pouco na casa. Não sei se eu fico, mas se eu ficar, pelo menos vou saber o meu lugar, de fato. Já tinha me tocado. Mas eu, Thamiris, não votaria em você, nem para salvar a Gracyanne agora, porque eu sabia que não ia precisar”, desabafou a carioca. Thamiris disse acreditar que agora Vitória está realmente com cabeça de jogo e a troca de quarto do Nordeste para o Anos 50 foi uma estratégia para sair do alvo e ter mais aliados.

PUBLICIDADE “Eu sempre tentei entender o seu lado”, continuou argumentando Vitória. “Você quer que eu entenda o que? Que você votou em mim? Eu entendo, Vitória. Só espero que dê certo, porque vocês não votaram querendo que eu ficasse na casa. Votaram torcendo para que eu saísse.” A atriz retrucou alegando que cada pessoa votou por seus motivos e ela optou por não deixar em risco alguém de quem hoje está mais próxima e não a havia decepcionado. “Foi uma decisão que geralmente você tem que tomar na reta final do jogo, só que para mim as situações têm se apresentado com antecedência. (...) Você é uma pessoa importante para mim, por isso não fiquei feliz de ter feito isso”, disse Vitória.

A atriz continuou dando sua versão dos fatos e se defendendo para Thamiris. “Eu estava no Líder, coloquei você, porque mesmo estando chateada com você eu não ia conseguir não tentar estar perto de você, nós passamos a semana na liderança e logo depois eu ouvi o que o robô veio falar”. “Que foi daquela época”, se defendeu Thamiris. “Tudo bem, mas entende que eu nunca falei de vocês daquela forma?” “Mas você votou em mim”, retrucou a carioca. “Agora, depois de tudo isso, né?”, afirmou a atriz.

Vitória afirmou: “Eu tive que fazer essa escolha, que eu não teria que fazer tão cedo. (...) Eu fui a primeira pessoa que teve que lidar com isso. Se fosse qualquer outro tipo de votação, eu jamais votaria em você. Mas ontem eu estava vendo que ia colocar em risco quem está mais próximo de mim, que me acolheu no momento que eu mais precisei aqui e que nunca me decepcionou. (...) É um paredão muito difícil para mim. Você é a pessoa que mais tempo ficou próxima de mim aqui, mas eu não posso dizer que eu não tô muito magoada com você. (...) Eu tive que, em algum momento, deixar não ir só pelo meu coração e ir pelo meu jogo também”, disse a atriz.

A conversa repercutiu

Depois de tentarem acertar os pontos entre si, Thamiris e Vitória foram falar com seus aliados sobre o que disseram uma para a outra. Vitória desabafou com Diego, que a aconselhou a não se diminuir como pessoa.

A sister chorou pelas coisas que disse para Thamiris: “Eu me sinto péssima. (...) Eu nem sei se me expliquei direito, estava tão nervosa”, desabafou.

Vitória admitiu estar também chateada com Gracyanne, que tomou partido de Thamiris. “Também me senti abandonada por ela.”

Thamiris também chorou ao contar a conversa para Gracyanne, sua aliada. “É muito mais conveniente ser protegida por seis pessoas”, opinou a musa fitness sobre a troca de quarto da atriz.

Gracyanne disse para Thamiris: “Eu super entendo ela ter ficado chateada, ela ter visto sua fala, ter ficado p***, ter saído do quarto. (....) Entendo que ela está se protegendo e jogando pra ficar mais tempo. Entendo. Mas para mim nada justifica ela votar em você”.