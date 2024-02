BBB: Relembre 5 momentos marcantes em que Boninho interferiu no jogo

Onipresente, onisciente e onipotente. À frente do Big Brother Brasil por 24 anos, um dos reality shows de maior sucesso da televisão brasileira, Boninho pode não ter poderes divinos, mas, certamente, é o ‘Big Boss’ da atração. Pela maior parte do tempo do programa, seu papel é ficar por trás das câmeras, orquestrando os movimentos que mantêm a audiência e os participantes em alerta.

Boninho Foto: MARCOS ROSA

Mas não é por isso que José Bonifácio Brasil de Oliveira deixa de se divertir e interagir com a casa. Seja por áudios vazados, broncas, dinâmicas para sacanear os brothers, ou até participando de festas, o diretor da Globo já interveio algumas vezes no programa.

Pegadinha com Leidy Elin

Seguindo a eliminação de Marcus Vinicius desta terça-feira, 13, Leidy Elin dividiu com os confinados uma teoria que, segundo a sua avaliação, confere a David o status de "preferido" da edição. De acordo com a sister, um dos indicativos para isso é que o baiano é chamado muitas vezes para a troca do microfone. "A anteninha ligou na prova (do Líder). Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão", disse.

Diante disso, Boninho resolveu devolver a teoria para a sua criadora. “A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vamos ver se essa teoria vai funcionar”, explicou.

Psicólogo nas horas vagas

Não é de hoje que as redes sociais exploram a teoria de que Boninho é o verdadeiro psicólogo que fala com os participantes da casa. Um exemplo disso ocorreu com Davi, que ameaçou desistir do BBB24 após uma noite emocionalmente desgastante. Diante do botão de desistência, ele expressou seu desejo de paz acima de tudo: “Quero ter paz e um real na carteira. Quero continuar sendo pobre, humilde, do jeito que eu sou, mas ter paz.”

A intervenção de Boninho veio quando Davi foi chamado ao confessionário. “É o que a gente conversou há um tempo... Você sabe quem tá falando né? O dono da porra toda! O que tá confuso na cabeça?”, ouviu-se a voz de Boninho, demonstrando uma aproximação única e direta com o participante em crise. Após a conversa, Davi retornou para a casa decidido a permanecer no jogo.

Um dummy misterioso

Durante a festa Top 8 do BBB 21, os participantes foram surpreendidos por uma intervenção inusitada: a entrada de dois dummies na pista de dança. O que poucos sabiam era que um desses dummies era Boninho, o diretor do programa, que havia anunciado discretamente sua participação através de uma publicação em seus stories do Instagram com a mensagem “Tudo pronto”.

Após a festa, Boninho revelou em suas redes sociais ter sido um dos dummies, descrevendo a experiência como algo que “já valeu o ano, valeu BBB”. Esse momento gerou grande especulação entre os participantes e o público sobre quem poderia ser o outro dummy, com nomes como Ana Furtado, esposa de Boninho, Tiago Leifert e Ana Clara Lima sendo sugeridos e posteriormente descartados pelos próprios através das redes sociais.

Broncas pelo pay-per-view

Boninho não hesita em dar broncas nos participantes quando necessário, e esses momentos frequentemente se tornam virais. Conhecido por sua abordagem direta, ele utiliza essas oportunidades não apenas para corrigir comportamentos dentro da casa, mas também para manter a ordem e o respeito às regras do jogo.

Um exemplo ocorreu após a desistência de Tamires no ‘BBB15′. Boninho não mascarou sua insatisfação, declarando que ela era uma “perdedora” e que “morreu para a história do programa”. Seu recado aos participantes foi direto e severo: “Vocês lutaram para caramba para entrar uns dois, três anos. Essa não é uma brincadeira, é um jogo para valer. Se alguém quiser, pode sair. Tem 100 mil pessoas querendo entrar no lugar de vocês. Se a gente precisar colocar alguém até o final, a gente bota de novo e ela vai entrar com muito mais vontade. Quem sai, é desistente, é perdedor!” Este episódio ressaltou a gravidade do compromisso com o programa.

No ‘BBB9′, a preocupação com a saúde veio à tona quando Ana Carolina usou um alicate não esterilizado em Naiá, diabética. A resposta de Boninho foi enfática: “Dona Ana Carolina, esse aviso é para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado. A dona Naiá é diabética. Se essa m**** inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate”. Esse momento sublinhou a importância da atenção e cuidado dentro do jogo.

Carla Diaz como dummy

Em um dos momentos mais memoráveis do BBB 21, Carla Diaz fez sua reentrada triunfal na casa após sonhar com seu retorno do paredão falso vestida como um dos dummies, os assistentes mascarados do reality.

Na época, Boninho e Tiago Leifert usaram as redes sociais para atiçar a curiosidade dos fãs: Boninho postou uma foto insinuando o retorno surpresa, e Leifert confirmou nos stories que Carla voltaria mesmo disfarçada de dummy. “E amanhã de manhã tem dummy invadindo a casa... Será?”, provocou o diretor.

Carla, que havia vencido o paredão falso com 62,40% dos votos e observado os colegas do quarto secreto, aproveitou a oportunidade única para retornar à competição de uma maneira inesquecível. Sua aparição surpresa como dummy não só chocou os participantes, mas também se tornou um dos pontos altos da edição.