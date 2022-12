‘BBB′, ‘A Fazenda′, ‘Masterchef Brasil’: Relembre os realities shows de maior sucesso em 2022

Não é novidade que os realities shows são um sucesso. Se não fossem, a família Kardashian sequer teria 20 temporadas de Keeping Up With The Kardashians, programa que acompanhou o dia a dia das bilionárias de Hollywood.

No Brasil, por exemplo, Big Brother Brasil passou por 22 edições e vai para a próxima temporada a partir do dia 16 de janeiro de 2023.

Aproveite e relembre quais foram os realities shows de maior sucesso em 2022 baseado em levantamento do Google Brasil:

1. Big Brother Brasil 2022

Com vitória de Arthur Aguiar, a edição deste ano foi a mais pesquisada no Google Brasil.

A temporada protagonizou um embate direto entre o artista e Jade Picon em um paredão com Jessilane Alves. Rivais de jogo, a atual atriz foi eliminada com 84,93% de votos.

No dia do resultado, a Rede Globo bateu recorde de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro até março de 2022 - só no estado fluminense, marcou média de 34 pontos e 61% de participação do público.

O ator Arthur Aguiar foi o vencedor do 'Big Brother Brasil 22'. Foto: Globo





2. ‘A Fazenda 14′

A 14ª edição de A Fazenda foi cheia de briga e, claro, muitas discussões nas redes sociais. Nessa edição, o programa ocupou a segunda posição entre os realities shows mais buscados do Google Brasil.

O embate direto entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges, vencedora do reality show, chamou atenção do público.

A advogada, inclusive, desistiu do programa e fez uma série de acusações após sair de A Fazenda 14. Além dela, Pétala Barreiros também deixou o reality show por livre e espontânea vontade.

Outras polêmicas, como a expulsão de Tiago Ramos e Shayan, colocaram A Fazenda 14 entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Bárbara Borges conquistou a preferência do público e se sagrou a campeã da 14ª temporada de 'A Fazenda'. Foto: Record TV





3. ‘MasterChef Brasil’

A nona edição do MasterChef Brasil ficou em terceiro lugar no ranking do Google Brasil. A vencedora do programa foi Lays, que enfrentou uma disputa acirrada contra Fernanda, vinda da repescagem.

No ar desde 2014, o programa contemplou a campeã com um prêmio de R$ 300 mil, um carro, quarenta produtos de cozinha, um home bar completo, um curso de mixologia e, por fim, um curso completo na Le Cordon Bleu. Já a segunda colocada levou um curso de pâtisserie.

Neste ano, inclusive, a jurada Paola Carosella anunciou sua saída do MasterChef Brasil para começar uma nova etapa na Rede Globo. A cozinheira, empresária e apresentadora será jurada do novo reality show culinário da emissora para o ano que vem, o Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua.

Lays celebra vitória na 9.ª temporada do MasterChef Brasil Foto: Melissa Haidar/Band

4. ‘Power Couple Brasil’

Com vitória de Brenda e Matheus na edição de 2022, o Power Couple Brasil, da Record TV, ocupou o quarto lugar no ranking do Google.

O casal levou para casa o prêmio de R$ 330 mil. Com 53,88%, a dupla venceu a disputa pelo pódio dos outros dois casais: Adryana e Albert, e Karol e Mussunzinho.

Representados nas redes como #Bretheus, o casal fez um post de agradecimento pela vitória. “Construíram uma torcida tão grande e tão fiel... Passou por diversas provações do quanto é forte, incansável e fiel até a final”, escreveu o perfil oficial de Brenda para comemorar o resultado.

Brenda e Matheus venceram o 'Power Couple Brasil' Foto: Instagram/@matheussampaio__





5. ‘De Férias com o Ex’

Sem campeões, o De Férias com o Ex causou muita polêmica neste ano.

Logo no teaser do programa, MC Mirella e Maria Ventura apareceram se beijando. Depois, a MTV até censurou uma cena de sexo oral entre a funkeira e Luana Targino.

MC Mirella causou no 'De Férias com o Ex' Foto: Instagram/@mirella





6. ‘The Masked Singer’

Com David Júnior como campeão da 2ª temporada do programa, The Masked Singer Brasil, da Rede Globo, foi o sexto reality show mais procurado no Google em 2022.

Além do troféu, David ganhou R$ 150 mil em dinheiro e mais R$ 100 mil em criptomoedas. “Meu maior medo era me admitir músico, entender que eu conseguia cantar”, disse o vencedor David Júnior ao programa Encontro.

Também disputaram a final a cantora Lucy Alves, que ficou em 3º lugar, e o ator Thiago Fragoso, em 2º.





7. ‘No Limite’

No Limite, da Rede Globo, foi o sétimo reality show mais buscado no Google neste ano. O vitorioso da temporada foi Charles, que levou R$ 500 mil para casa.

Ele disputou a final com Ipojucan e Lucas em uma prova que exigiu muito fôlego dos participantes do reality show de sobrevivência.

Amarrados em sacos com os mesmos pesos dos candidatos, eles precisaram transportar embalagens com peças de um quebra-cabeça de um lado para o outro.

Depois dessa primeira etapa, eles tinham de mover todos os sacos e montar enigmas, em formato de onda. Ipojucan conseguiu montar primeiro, depois Lucas e Charles. Victor não conseguiu e foi eliminado.

A disputa entre os três foi travada no site do Gshow e, nessa, Charles levou a melhor, com 51,42% dos votos e o prêmio em dinheiro. Ipojucan ficou na segunda posição, com 24,43%, seguido por Lucas, com 24,15%.





8. ‘The Voice Brasil’

O The Voice Brasil foi a oitava maior busca de reality shows no Google em 2022.

A atração contou com algumas alterações, sendo elas a estreia de Fátima Bernardes como apresentadora do programa.

Além disso, Gaby Amarantos se tornou jurada e técnica vocal do reality show.

Como a competição ainda está ativa, não houve um vencedor da temporada.

Fátima Bernardes se tornou a nova apresentadora do 'The Voice Brasil' Foto: João Cotta / TV Globo

9. ‘The Voice Kids’

O The Voice Kids foi o nono reality show mais procurado no Google neste ano.

A campeã da temporada de 2022 foi Isis Testa, de 10 anos, que levou R$ 250 mil reais e um contrato de gerenciamento musical com a Universal Music.

Na final, ela cantou I Have Nothing, de Whitney Houston, para disputar o primeiro lugar. Assista um trecho:





10. ‘Canta Comigo’

Em último lugar na lista, mas ainda entre os 10 realities shows mais procurados do Google Brasil em 2022, está Canta Comigo, da Record TV.

Anna Maz foi a grande vencedora da edição deste ano com 66,72% dos votos. Ela levou o prêmio de R$ 300 mil.

Na final, ela cantou The Phantom of The Opera, do clássico O Fantasma da Ópera. Assista: