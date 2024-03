BBB: Eliminação de Yasmin Brunet é maior audiência do reality desde vitória de Arthur Aguiar

Na segunda, 11, a emissora havia revelado que a audiência do BBB 24 já era maior que a do BBB 23. O reality, que completou dois meses no ar, também é maior do que a edição passada comercialmente, em repercussão nas redes sociais e em desempenho no Globoplay.

Yasmin foi eliminada na terça com 80,76% dos votos do público. Ela enfrentou um paredão contra Lucas Henrique, que somou 16,84% dos votos, e Isabelle, que recebeu 2,40%.