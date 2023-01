Esquenta BBB 23: Relembre dez polêmicas marcantes da última edição

A estreia do BBB 23 já está próxima e o público está ansioso para os acontecimentos que marcarão a edição. Expulsão, desistência e discussões sobre racismo e transfobia estiveram presentes no ano passado, mesmo que a 22ª edição tenha sido uma das mais “mornas” do reality show.

'BBB 22' foi marcado por expulsão, desistência e tentativas da produção de movimentar a dinâmica. Foto: Sergio Zalis/Globo

No início, as “cantorias” recorrentes e o clima de “união” irritaram o telespectador, que esperava uma edição recheada de conflitos e personagens como o BBB 21. Porém, as inúmeras estratégias criadas pela produção para “salvar” o BBB 22 ocasionaram algumas das polêmicas mais marcantes do ano.

Do memorável conflito entre a influenciadora Jade Picon e o vencedor Arthur Aguiar à dinâmica com os ex-participantes, relembre as “tretas” do BBB 22.





1. Transfobia

Linn da Quebrada foi a primeira travesti a fazer parte do elenco na história do BBB. Ao longo do programa, porém, ela teve de lidar com situações que envolveram transfobia.

Logo no início do programa, Eslovênia se referiu à artista por “ele” e foi prontamente corrigida. Depois, ela voltou a se referir a Linn no pronome masculino durante uma festa.

Laís e Rodrigo também se referiram desrespeitosamente à cantora. Laís chegou a perguntar se Linn estava “solteiro” e Rodrigo usou o termo “traveco”.

As situações fizeram com que o apresentador Tadeu Schmidt separasse um momento para ensinar os participantes a como se referir a pessoas trans. Linn, que tem o pronome “ela” tatuado na testa, explicou que o motivo de ter feito a tatuagem foi justamente por sua mãe, que se referia a ela com pronomes masculinos.





2. Acusação de racismo antes da votação do paredão

Um momento que ocorreu antes de uma das votações do programa também causou discussões. Após terem declarado voto em Natália, Laís e Eslovênia imitaram gestos com as pernas arqueadas e as mãos na cabeça.

As participantes Maria e Bárbara, após perceberem que a sister ouviu a conversa, também brincaram com a situação. “Eu tenho certeza que a gente é ‘chacota’ lá fora”, disse Maria.

No Twitter, internautas defenderam que os gestos eram racistas e se assemelhavam à imitação de um macaco. Outros, porém, disseram que a situação foi em referência ao “mico” que as participantes pagaram após declararem voto em Natália.





3. Revelações da família Abravanel

A entrada de Tiago Abravanel, neto do apresentador Silvio Santos, dono do SBT, gerou diversas revelações sobre as relações na família Abravanel. Ele, que é filho de Cíntia, a primeira filha do apresentador, fruto do casamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel, contou que o avô só foi a uma festa de aniversário dele.

“As pessoas não imaginam. Tirando meu aniversário de um ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi em uma festa de aniversário minha”, disse. Ele ainda afirmou não receber ajuda de Silvio com a carreira artística e que, em celebrações como o Natal, não é convidado para estar com o avô.

CASOS DE FAMÍLIA! No BBB, Tiago Abravanel revela mágoa com Silvio Santos e Íris Abravanel:



"Meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha."



"Inclusive, fiz teste para uma novela da Íris, que é esposa do meu avô, e não passei no teste."#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/uz6zjXbBwa — Silvinho (@silvinhotv) February 1, 2022





4. Eliminação dos lollipops

Após a evolução do jogo, a casa se dividiu entre dois grupos principais: o Disney e o Lollipop, em referência ao quarto com decoração colorida. O público se empenhou em eliminar todos os lollipops, considerados os “vilões” da edição.

As sequentes eliminações chegaram a virar meme. Todos os que sentavam ao lado de Eslovênia eram eliminados. A “maldição” era ainda mais agravada caso o participante escolhesse vestir rosa no dia da eliminação.

Durante o programa Mais Você, depois de ser eliminada, Eslovênia comentou sobre a repercussão. Segundo a participante, ela sentava ao lado dos eliminados por ter consciência sobre as eliminações e, dessa forma, se despedir mais facilmente de cada um.

a maldição da Eslo fazendo mais uma vitima #bbb22 pic.twitter.com/40CBct4cYh — aham (@geteasypls) March 9, 2022

5. Casa de Vidro e ‘fake news’

Uma das estratégias para movimentar o programa foi a instalação de uma Casa de Vidro. Pela primeira vez, a Casa foi instalada no interior do BBB e o público deveria escolher se os novos participantes entrariam ou não no reality show.

O público optou pela entrada dos pipocas Larissa e Gustavo. O que mais chamou a atenção, porém, foi a estratégia da nova sister, que se baseava em lançar “notícias falsas” para os participantes.

Em uma das interações com os confinados, Larissa chegou a dizer que Eslovênia era uma das favoritas do público, o que não era verdade.





6. Agressão e expulsão

Um dos momentos que mais marcaram o BBB 22 aconteceu durante um dos Jogos da Discórdia. Durante uma dinâmica que envolvia jogar água suja na cabeça dos outros participantes, Maria acertou a cabeça de Natália com um balde.

Pelas regras, a cantora foi expulsa por agressão. O anúncio foi dado aos outros brothers durante a tarde do dia seguinte. “Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a atitude de Maria com a Natália configurou uma agressão e, com isso, Maria infringiu as regras do programa e ela acaba de deixar o BBB”, disse uma voz misteriosa.

Aquele não havia sido o primeiro episódio de agressão envolvendo a sister. Em outro Jogo da Discórdia, internautas debateram sobre a postura da cantora, que teria dado um suposto “tapa” na cabeça de Arthur Aguiar.





7. Desistência

Devido às várias ameaças de desistência no BBB 21, Boninho, diretor do reality, criou um recurso para 2022: o botão da desistência. Bastava que os brothers apertassem o botão, caso ele estivesse aceso, para que saíssem da competição.

Tiago Abravanel foi o responsável por estrear a novidade. De surpresa, o participante optou por sair da casa em uma tarde de domingo.

O ator começou a se despedir dos brothers e, ao final, declarou: “Acabou para mim”. Tiago entrou no confessionário antes que algum participante tentasse impedi-lo.

Tiago Abravanel apertando o botão da desistência. #BBB22 pic.twitter.com/qzw4tKZj1G — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 27, 2022





8. Dinâmica com ex-participantes

Outra tentativa de movimentação da casa envolveu uma dinâmica inédita com ex-participantes. Os que haviam deixado o jogo até então – Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Vyni e Jade Picon –, com exceção de Maria e Tiago Abravanel, retornaram aos estúdios.

A participação consistia em escolher um dos participantes que ainda estavam na casa para o paredão. O resultado, porém, foi um atrito entre os próprios ex-participantes, com Naiara Azevedo como o centro da discussão.

Bárbara: "Tu acha que tudo é sobre ti, não é assim"

Naiara: "Quem tá sendo votada sou eu, não sou? Então agora é sobre mim"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/z9JFfOQepT — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022





9. Jade Picon X Arthur Aguiar

O paredão mais marcante da edição envolveu Jade Picon e Arthur Aguiar. Após ter chamado o ator para um “duelo” depois de ter atendido o Big Fone, a influenciadora foi eliminada com 84,93% dos votos.

O apresentador Tadeu Schmidt chegou a chamar a “batalha” de “a grande rivalidade da temporada”. O momento rendeu recordes à Globo, que conquistou a maior audiência da TV aberta em 2022 até então em São Paulo e no Rio de Janeiro.

☎ Jade Picon atendeu o Big Fone, foi emparedada e puxou Arthur Aguiar para o Paredão#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/rBk1cl5XoH — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2022





10. Final apenas com homens

Depois da eliminação de Jessilane, apenas homens sobraram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva protagonizaram a primeira final apenas masculina da história do programa.

Arthur acabou como o grande campeão da edição e o primeiro camarote a vencer o programa, somando 68,96% dos votos. Paulo André recebeu 29,91% dos votos e terminou com R$ 150 mil. Douglas Silva ficou em terceiro lugar, com 1,13% da votação e levando R$ 50 mil para casa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais