BBB23: Amanda reencontra paciente citado durante reality por Tadeu Schmidt

Neste domingo, 30, durante o programa Fantástico, Rede Globo, a ganhadora do BBB23 Amanda Meirelles reencontrou com o paciente que Tadeu Schmidt citou durante discurso da vitória da médica.

Schmidt revelou que a médica não desistiu do paciente Jaime José Kotula, de 39 anos, que estava internado correndo risco de vida, no hospital que Amanda trabalhava, na cidade de Campo Largo, interior do Paraná.

“Ele entrou na época do Covid, mas não tinha Covid. Ele tinha uma síndrome respiratória”, explicou a ex-BBB durante o Fantástico. “A gente não desistiu dele, não foi só eu, foi a equipe inteira”.

Jaime ficou 58 dias na UTI e 46 dias em coma induzido durante a pandemia do covid-19 e disse que se lembrava apenas do olhar de Amanda.

Amanda ficou emocionada com o reencontro e Jaime ainda confessou que votou para a médica ganhar a edição do reality. “Tinha certeza que ela seria campeã desde o primeiro momento”, confessou ele. Jaime ainda completa: “O tanto que ela torceu pela minha vida eu torci pela vitória dela, e ela ta aí hoje, campeã”.