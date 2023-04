BBB23: Amanda tem perfil suspenso em rede social

Perfil da participante Amanda Meirelles do BBB23 é suspenso no Twitter após suspeitas de violação de regras. O caso ocorreu nesta terça-feira, 11. Os administradores puxaram mutirão para eliminar Fred Nicácio.

O time de Bruna Griphao foi quem avisou sobre o ocorrido. “Aviso rapidinho: A conta da @draameirelles foi suspensa. O time já está resolvendo com o Twitter! Fiquem calmos que vai dar tudo certo”, diz o post. Bruna disputa o 13º paredão ao lado de Fred Nicácio e da psicóloga Sarah Aline.

Lucas, irmão da sister, disse que a equipe já está em contato com o Twitter para tentar solucionar o problema. Ainda segundo ele “aparentemente um mutirão de denúncias”. A plataforma, que não possui mais assessoria de imprensa disponível, ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Ao acessar o perfil da médica, a mensagem que aparece é: “O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter”.

Deserto, aviso rapidinho: A conta da @draameirelles foi suspensa. O time já está resolvendo com o twitter! Fiquem calmos que vai dar tudo certo. #TeamGriphao #BBB23 — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 11, 2023

Nas redes sociais, fãs de Bruna comentam que isso pode ter sido uma estratégia para atrapalhar a votação. “Tão querendo nos calar adm, vamos para cima votando sem contar”, disse um internauta. “Bora votar com mais força, pessoal. Nada vai desfocar”, disse outro.

Tão querendo nos calar adm,vamo pra cima 💪🏼votando sem contar — jady #FICABRUNA (@jady_rochaaa) April 11, 2023