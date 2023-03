BBB23: Domitila diz a Aline que sente presença de Fred Nicácio

O BBB 23 promete entregar grandes emoções nos próximos dias e não são só os telespectadores que estão “sentindo” coisas pelo programa.

Dentro da casa, a sister Domitila Barros, tem sido assunto nas redes sociais com os sonhos que tem tido. Desta vez, ela disse que sentiu a presença de Fred Nicácio, sem saber que o médico está mais perto do que ela imagina. Nicácio está reunido na Casa do Reencontro com os outros ex-jogadores aguardando a repescagem, que acontece nesta quinta-feira, 23.

Domitila acha que Nicácio está fora da casa aproveitando a vida e mal desconfia que o amigo está pertinho dela. Segundo enquetes realizadas nas redes, o médico tem grandes chances de retornar ao jogo.

Um internauta disse que Domitila está com o poder de bruxa aflorado e que agora só falta ela sonhar com alguns números para apostar na Mega-Sena.

Outro perfil diz que está chocado com as habilidades da sister em sentir as coisas.

Domi tá com o seu poder de bruxa muito aflorado. Só falta ela sonhar com alguns números aleatórios pra gente apostar na Mega 🤭 — Amiguinha Cebruthia 🌵 (@MyLightIsNeon) March 22, 2023