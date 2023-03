BBB23: Festa da líder tem possível novo casal, Black sendo babá e Ricardo entrevistando o pessoal

Durante a madrugada desta quinta-feira, 23, no Big Brother Brasil 23, aconteceu a festa da líder Bruna Griphao e o tema escolhido pela atriz foi novelas. A celebração teve muita dança, comida, bebida e até um possível novo casal surgindo. Será?

Griphao apareceu com uma peruca ruiva, o cenário estava cheio de televisões e móveis de gravações.





Ex-participantes, aqui, não

Após um possível “erro” da produção do BBB 23, que mostrou a Casa de Reencontro para os outros participantes da casa, os brothers começaram a planejar algumas coisas caso algum dos ex-participantes retornem à casa.

No quarto fundo do mar, Marvvila dá a ideia de se juntarem contra eles. “Vamos todo mundo se juntar contra os novatos”, diz. Já a sister Amanda faz uma brincadeira e diz: “Quando a gente chegou, tudo isso aqui era mato”.

Continua após a publicidade

Já a psicóloga Sarah Aline diz que os ex-participantes tiveram a chance de fazer terapia, após serem eliminados. A cantora Aline Wirley já teve um pensamento mais picante e diz: “Eles transaram”.

BBB23: após falha da produção, brothers descobrem repescagem e apontam dinâmica injusta; internautas repercutem erro https://t.co/appSjJrfWT — 1News Brasil (@1NewsBrasil) March 23, 2023





De volta à festa, Alface questionou Black sobre a suposta volta de um dos ex-participantes e o enfermeiro não pensou duas vezes e respondeu: “Key, saudade. Mas não quero mais, não. Sua hora passou, bebê”. O enfermeiro ficou quase a noite toda brincando de baba com uma boneca do cenário.

O Black tá com uma boneca no colo kkkk #BBB23 pic.twitter.com/8pfQTRPsU1 — Dantas (@Dantinhas) March 23, 2023

Durante a madrugada, Alface ainda quis brincar de entrevistador e pegou o microfone do cenário e saiu fazendo perguntas para os outros colegas de confinamento.

"Terceira festa da Bruna Griphao, terceira vez líder! Hoje tem beijo?" (Alface)

"......." (Gabriel) #BBB23 pic.twitter.com/7VtevXE2ub — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 23, 2023

Continua após a publicidade

Casal no ar

Botando fogo no parquinho, Alface logo perguntou ao Gabriel Santana se “hoje tem beijo?”, referindo-se a Gabriel e Griphao.

Outras sisters que também comentaram sobre o suposto casal foram Marvvila e Sarah Aline. “Estou shippando muito, porque eles estão muito bonitos”, revelou a cantora.

Marvvila revela que está 'shippando' Bruna Griphao e Gabriel Santana no BBB 23

Na Festa da Líder Bruna Griphao, Gabriel Santana...https://t.co/ZEw0YlplUs#bbb23 #redebbb — Votar Enquete - BBB 23 (@votar_enquete) March 23, 2023

Black ainda deu uma de conselheiro romântico e aconselhou Gabriel a falar o que sente pela atriz: “É bonito ver vocês dois. Vocês fazem um casal muito gracinha”.

O ator Gabriel e a atriz Bruna Griphao ficaram coladinhos a noite toda, trocando carinhos e declarações. “Eu tenho um carinho muito grande, eu amo ficar perto de você. Eu amo você, você me faz me sentir muito bem”, declarou a atriz em certo momento.

Bruna ainda revelou que tem medo de alguém que ela gosta muito entrar na casa, se referindo a Gabriel Fop e então Santana respondeu: “Eu tenho medo de te perder”.

Continua após a publicidade

A cantora Aline Wirley viu Bruna e Gabriel conversando e depois resolveu ir falar com a líder para entender os sentimentos dela em relação a Gabriel. “Mas você não está com vontade? Assim você deixa as pessoas confusas”, frisou a cantora.

Bruna Griphao então confessa que não quer se envolver com o ator. A cantora então dispara: “Vocês estão passando informações erradas um pro outro, gente. Porque eu tenho a sensação completamente oposta”.

Casa do Reencontro

Já na Casa do Reencontro o dia foi bem turbulento, com Tina brigando com Key Alves e Gustavo Agroboy. Larissa também não deixou barato os desaforos de Key que ouviu fora da casa. Durante à noite os participantes brincaram de ‘eu nunca’, lágrimas foram derrubadas e até uma confissão de parceria entre um brother e adversário.

🧐 Um trecho da treta entre Key Alves e Tina na Casa do Reencontro. #BBB23 pic.twitter.com/NmpnBxFZDZ —  estrepolia | #BBB23 (@estrepolia) March 22, 2023

Key Alves diz às lágrimas sobre a briga que teve mais cedo na casa com Fred Nicácio. “A gente pediu desculpa e a pessoa vem ofender a gente”, comentou a ex-sister para o affair Gustavo.

Key está chorando e falando que o discurso do Fred Nicácio foi pra ofender ela e Gustavo.#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/3e1Tr4rvgo — Central #BBB23  (@CentralRedeBBB) March 23, 2023

Continua após a publicidade

Ainda enquanto tentava consolar Key, o agroboy diz: “Já passei por coisa muito pior que isso [...] Ninguém vai me derrubar”.

O casal e Marília tiveram uma conversa no banheiro e Gustavo foi explicar a aliança que havia feito com Alface, quando ele ainda estava dentro da casa. Aliança essa que resultou na briga entre Nicácio e Alface.

“Não prejudicava o grupo dele. A gente chegou a conversar e eu falei: ‘O dia que você quiser votar em mim, só falar’, e ele também. Era esse o nosso combinado, ele não passava informação para mim”, explicou Gustavo.