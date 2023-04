BBB23: Festa de branco, Pitty, Duda Beat e Negra Li animam a madrugada da casa

Antes mesmo da festa da noite começar, a casa mais vigiada do Brasil já começou a render boas desavenças. O enfermeiro Cezar deixou o Quarto Fundo do Mar e partiu de mala e tudo para o Quarto Deserto. Tudo isso aconteceu após o desentendimento com Domitila.

Enquanto estavam no Fundo do Mar, o enfermeiro questionou a ativista se eles ainda estavam em grupo e desabafou: “Não consigo ficar mais aqui, a gente sempre jogou junto, mas isso aí pra mim deu. Sinto muito que viraram as costas pra mim”, disse Cezar para Fred Nicácio.

Assim que se mudou de cômodo, o enfermeiro disse às sisters do Quarto Deserto que não conseguia mais olhar na cara dos brothers do Quarto Fundo do Mar.

Hablou y hablou

Quando estavam esperando a festa começar, a psicóloga Sarah Aline expôs Cezar e disse que até pensou em dar o colar de anjo para ele, mas aí resolveu contar sobre os pensamentos de Black em relação às meninas. “Ontem o Black estava falando que tudo que vocês falam sobre ele é pipipi, machismo, machismo, machismo, então agora ele vai sentar ali com vocês porque é mais fácil, mas ele estava morrendo de medo de você ter gritado com ele”, diz Sarah.

Bruna: "Em momento nenhum, ontem, eu te chamei de machista. Cê lembra disso, né?"



Bruna: "Em momento nenhum, ontem, eu te chamei de machista. Cê lembra disso, né?"

Cezar: "Pelo que eu vi no comentário foi, Bruna"

“Ontem você [Bruna] ter gritado com ele, falado que ele foi machista quando ele mandou você calar a boca, ele estava morrendo de medo. Ele falou: ‘agora pra elas tudo vai ser machismo, machismo, machismo’. Só isso! Essa é a minha contribuição sobre essa situação”, disparou Sarah, falando sobre a briga da Black e Bruna durante a prova do líder.

Três em um

Com a festa temática em tons de branco e azul, os participantes viram fotos da participação deles no jogo projetadas em um telão. Os brothers e sisters não esperavam que além da surpresa de Pitty cantando na festa, logo ela traria ninguém menos que Duda Beat e Negra Li para cantarem com ela. Os participantes foram à loucura quando viram a rockeira saindo de uma estrutura montada em cima da piscina.

Durante a madrugada Cezar resolveu tentar fazer as pazes com Sarah Aline e ela até pediu desculpas por expor o colega de confinamento. Por sua vez, Black desabafou sobre como estava se sentindo em relação ao antigo grupo e confessou nunca ter sentido que era prioridade.

💬 Sarah Aline para Cezar Black: "Acho que não precisava, foi a raiva mesmo"



“Aí a Domitila falou sobre o jogo dela, a coerência dela, sobre que ela não me protegeria porque eu tive atitudes no jogo que eram contra o que ela pensa e falou várias coisas que me magoaram. Até nas vezes que eu poderia fazer uma jogada pra me proteger, eu não fiz pensando em vocês porque sempre fui pró-grupo”, disse o enfermeiro.

Já sobre votos, o enfermeiro garantiu que o alvo continua sendo as meninas do Quarto Deserto. “Não tem como eu não votar nas meninas do outro quarto, nunca fizeram nada por mim”.

Girls With Those Curls (Remix)

Ainda durante a festa, Domitila se emocinou quando sua música Girls With Those Curls (Remix), começou a tocar. A ativista tem parceria com o cantor Teeyno.

A atriz Bruna Griphao não perdeu a oportunidade e foi logo alfinetando a cantora. “Viu, Domitila, todo mundo pode cantar”, disse Griphao.

Durante a conversa, Bruna deu os parabéns pela música e então Domitila pediu desculpas para a atriz, mas claro, com uma resposta à altura. “Quando você não grita, a sua voz é tão linda. Seu tom! Desculpa, viu, Bruna”. Ambas se abraçaram e terminaram a conversa se desculpando.

Paredão a vista

Após conversar com Black, Sarah Aline foi desabafar com o affair Ricardo e confessou não estar mais aguentando a pressão do jogo, mas pediu para o líder não a salvá-la do paredão.

“Se eu sei que eu não vou ficar até a final, no sentido de que eu não vou ganhar isso, então não tem porque eu ficar ainda me machucando nesse lugar”, disse Sarah Aline.

Em conversa com Domitila e Ricardo, a psicóloga também desabafou sobre como as sisters do Quarto do Deserto a tratam. “Elas falam comigo sem olhar pra mim, todas. Eu percebi isso. Elas falam comigo sem olhar pra mim”, explicou.

💬 Sarah Aline: "Eu estou pedindo pra você só não fazer nada caso eu vá para o Paredão"



