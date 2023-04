BBB23: Ricardo confessa saudade de Sarah Aline, emparedadas conversam e Griphao fala sobre Gabriel

Faltam exatamente 7 dias para a grande Final do BBB 23. Os ânimos dos participantes estão à flor da pele.

O líder Ricardo indicou a médica Amanda ao paredão e, em conversa no quarto Fundo do Mar, revelou que não viu a sister jogar e, por isso, votou nela. Por sua vez, Amanda disse estar “indignada” com o voto do líder.

Saudade bateu à porta

Sarah Aline foi a 15ª participante a deixar a casa e mal saiu e já deixou saudades. O biomédico Ricardo, affair de Sarah, disse para a sister Domitila que está com saudades da psicóloga.

“Eu quero saber se ela tá bem, como foi recebida lá fora, o que aconteceu. Se ela tá bem, se o coração dela tá aliviado, sabe. Se é isso que ela esperava que pudesse acontecer”, confessou o biomédico.

Passado ou futuro?

Durante bate-papo entre Aline Wirley, Larissa e Bruna, as sisters relembraram o affair de Griphao e Gabriel Santana. Os dois viviam de romance e troca de carícias na casa, mas nunca se beijaram. “Não sei. Não sei. Para com isso, Larissa. Falei que lá fora a gente ia conversar”, disse a atriz.

Emparedadas

Duas das emparedadas da vez: Amanda e Larissa conversaram sobre o jogo. A médica Amanda revelou que está preocupada com o paredão. “Gente, eu quero tanto estar aqui amanhã”, disse Amanda. “Estou muito feliz da oportunidade de ter voltado. Muito”, completou a educadora física Larissa, que conseguiu uma segunda chance no jogo após a Casa do Reencontro.

Domitila Barros durante conversa com Ricardo, ressaltou sobre a importância de viver um dia de cada vez e ainda mostrou confiança sobre o jogo. “A gente sabe o que a gente tá visando, a gente sabe pra que a gente veio e a gente sabe o que a gente deu. A gente sabe o que a gente conquistou, mas só chega no Top 3 se a gente viver um dia de cada vez”, disse.

Em um momento de reflexão e análise do jogo, Ricardo e Domitila falaram sobre as informações que Larissa trouxe ao jogo após a Casa do Reencontro. “É do tipo, ‘ah que o Brasil quer que jogue’, tá bom. Na boa, não fui o melhor jogador não, várias paradas erradas que eu fiz, pensei e falei. Mas aí você vê as pessoas que você gosta muito, que se posicionaram muito bem, com vários fatores importantíssimos pra chegar na final, saindo”, disse o biomédico.

Ricardo ainda completou o discurso: “Aí você fica tipo: ‘Peraí. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto num grupo’. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto, que não jogou, que não articulou, fez nada pro jogo. Eu posso sair pra uma pessoa que já saiu do programa e voltou. Doí, mano. Dói muito”.

Domitila então apoia Ricardo, mas garante que caso ela saia, não irá chorar. “Se eu sair, eu também não vou chorar. Eu vou sair orgulhosa de ter dado o nome Domitila Barros nessa edição. Pode dizer que não gosta de mim, pode dizer que não foi o suficiente, agora dizer que não me viu e que eu não dei meu nome, não pode dizer não”, revela ela.

Ninguém esperava

Os participantes da casa receberam algumas camisetas com a frase “tem plim-plim pra todo mundo” e foram ao gramado da casa conversarem sobre o jogo.

De repente, eis que surge Caua Reymond pela porta principal da casa. O brother e as sisters ficaram em êxtase. O ator até brincou e foi ao confessionário votar.

