BBB23: Ricardo ganha liderança pela primeira vez, brothers e sisters esquematizam próximos votos

Nesta quinta-feira, 6, rolou a 13ª prova do líder e quem ganhou a rodada foi Ricardo. Mesmo já tendo ganho várias outras dinâmicas no jogo, essa é a primeira vez que ele leva a coroa.

Ricardo escolheu Sarah Aline e Domitila para terem acesso ao quarto do líder e as regalias do VIP, sendo assim, Cezar, Fred Nicácio, Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa estão na Xepa da semana.

Durante a madrugada alguns brothers acabaram se desentendendo, o que rendeu alfinetadas, inclusive durante a prova do líder mesmo, Bruna Griphao e Cezar Black se estranharam e discutiram em vários momentos.

A psicóloga Sarah Aline, que está com medo de encarar o paredão, propôs uma estratégia para Ricardo, mas o biomédico não gostou da sugestão. As meninas do Quarto Deserto estão considerando fazer um acordo com o líder para evitarem a berlinda.

Fred Nicácio também atormentou Griphao durante a prova do líder, e a atriz não gostou nada. As sisters tentaram acalmar Bruna e quanto a treta com Cezar, a médica Amanda aconselhou a atriz: “Ele faz isso justamente porque sabe que você vai perder a razão”, disse. Bruna ainda garantiu que puxará Nicácio para o próximo Jogo da Discórdia.

Mira definida

Já durante a madrugada, os comentários e palpites quanto ao paredão começaram a surgir. No quarto Fundo do Mar, em conversa entre Fred Nicácio, Domitila, Ricardo e Sarah, a ativista revelou que deseja ver Bruna Griphao no paredão. “Queria muito que a Bruna fosse para mais um Paredão. A única forma disso acontecer é se você botar a Bruna no Paredão. Elas todas imaginavam, se Sarah ganhar, Sarah vai botar a Bruna. Se Sarah perde e Bruna vai de todo jeito, pode acontecer esse ranço delas pensarem que foi Sarah quem influenciou...Se você botar qualquer uma das outras três, elas não vão por Sarah”, disse Domitila.

Mais tarde, enquanto Ricardo, Domitila e Sarah Aline já estavam no quarto do líder, o biomédico pediu para que Domitila não o pressionasse quanto o assunto votos, já que ele não se sentia confortável em falar sobre isso na frente de Fred Nicácio.

As sisters do Quarto Deserto se juntaram para discutir sobre o jogo. A médica Amanda sugeriu que as sisters fizessem um acordo com Ricardo, mas ao analisar melhor, voltou atrás, pois acredita que se fizerem esse acordo, o biomédico cobrará essa ajuda depois. Aline Wirley então questiona: “O que é mais caro, fazer um acordo ou ir três de nós?”, perguntou.

Quarto do Líder

Sarah Aline e o líder Ricardo recapitularam as opções de voto e estratégias. O biomédico assumiu que sua intenção era colocar o enfermeiro Cezar no paredão, mas então a psicóloga diz que caso ganhe a Prova do Anjo, irá imunizar justamente o Cezar.

“Não é porque eu quero mexer no seu jogo, quero mexer no meu jogo”, explica ela, mas o biomédico acredita ser loucura a jogada da affair. “Se eu ganho o Anjo e eu tiro o Black, você não vai votar em mim, você não vai votar na Domi, você não vai votar no Fredão”, explica Sarah.

Após a conversa com Sarah Aline, Ricardo tenta uma jogada e vai até o Quarto Deserto para sondar as possibilidades de votos das sisters.

Quarto Deserto

A professora de Educação Física, Larissa , ainda alfineta Ricardo quando ele chega no quarto e diz que caso ele não indicasse Cezar, se tornaria o alvo do Quarto Deserto. Aline Wirley pressiona o líder e explica que os votos delas só dependerão de quem Ricardo indicar ao paredão.

O biomédico ainda disparou que já tem um nome definido e ainda brinca: “uma vez Deserto, sempre Deserto”.

