BBB 24: Davi revela sonho de ser presidente: ‘Lula saindo e eu entrando’; veja

O motorista de aplicativo Davi, 21, contou mais sobre os seus sonhos para o futuro no BBB24. O baiano, que quer cursar medicina, ganhou uma bolsa de estudos para uma faculdade por causa do programa – e revelou vontade não só de estudar, como de um dia se tornar presidente do Brasil.

"[Se eu ganhar] vou estudar focado", contou para Alane, Beatriz e Matteus, que o ouviam. "Seguir na minha meta para ser alguém grande, um médico, amanhã um cirurgião, estudar mais ainda e fazer um bacharelado. Quem sabe, virar até o presidente do Brasil. Ocupar até o lugar de Lula. É Lula saindo e eu entrando", brincou. "'Bora', Brasil. Tocar o barco", completou. "Tenho 21 anos. Com 50, quero, se Deus permitir, me tornar presidente. Tem que estudar, estudar e estudar. Vou investir muito no meu estudo", disse.

Davi revela sonho de ser presidente Foto: Reprodução/TV Globo

Ao ouvir a fala de Davi, os brothers apoiaram o sonho do baiano. “Deus não coloca nenhum sonho na gente que não possa ser realizado”, respondeu Alane. “Votem no Davi”, brincou Matteus.