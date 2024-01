BBB 24: Madrugada de sábado teve cooler para os participantes e choro depois da votação

Depois da desistência da influenciadora Vanessa Lopes no fim da tarde desta sexta-feira, 18, o clima na casa do Big Brother Brasil ficou tenso, sobretudo porque a noite também foi o momento de formação de um novo paredão.

Após os anjos Lucas e Henrique imunizarem o MC Bin Laden, o líder Matteus decidiu mandar Giovanna Pitel direto para a berlinda. Na dinâmica do quarto paredão, cada participante podia dar dois votos dentro do confessionário. Sendo assim, Nizam foi o primeiro mais votado, recebendo sete votos de seus companheiros de confinamento. O segundo mais votado também foi para o paredão. Porém, essa segunda indicação precisou de uma nova interferência do líder Matteus: Davi, Vinicius e Raquele tiveram cinco votos cada um. Chamado para o voto de minerva, o líder escolheu Raquele para a berlinda.

Cooler para aliviar a tensão e soltar a língua

Depois de um dia tenso na casa com a saída de Vanessa Lopes, a produção do programa decidiu enviar um cooler com bebidas e comidinhas aos participantes.

Contentes com a surpresa, os brothers e sisters atacaram o carrinho assim que Matteus o tirou da despensa.

“Facada no peito”, diz Nizam, aos prantos

Nizam chora ao saber que recebeu votos de Alane Foto: Reprodução/ TV Globo

Depois da formação do paredão, a hora foi de contar os votos. Na área externa da casa, Alane revelou a Nizam que votou nele. Os dois chegaram a ter uma breve aproximação nos primeiros dias do programa.

“Alguma coisa me dizia que você iria votar em mim, meu instinto não erra”, disse Nizam à ex-aliada. Alane negou que houvesse uma combinação de votos para mandar Nizam ao paredão.

Alane, então, pediu desculpa ao companheiro de casa, mas não foi acolhida. “Te desculpar? Você me deu uma facada no peito, de frente, não foi nem nas costas”, disse, aos prantos.

Nizam recebeu o apoio de Wanessa e Yasmin Brunet.

Wanessa dá aula sobre fama para as sisters

Wanessa fala sobre os problemas trazidos pela fama Foto: Reprodução/ Tv Globo

Em conversa no jardim, a cantora Wanessa Camargo expôs às participantes Alane e Beatriz o lado bom e o lado ruim da fama.

“Eu tenho 23 anos de carreira e já vivi momentos incríveis. De altos e baixos. Então, eu sei que a fama tem de bom, de muito incrível, e o que ela tem de pior”, disse.

Wanessa disse que “o pior” é muito “pesado”. “(A fama) não é a razão da felicidade”, completou. A cantora disse que o julgamento e a falta de privacidade dos famosos cobram um alto preço, principalmente em relação às fofocas envolvendo a família.

Líder Matteus e Deniziane falam sobre atritos com Leidy Elin

Matteus e Deniziane conversaram antes de dormir Foto: Reprodução/ TV G

Já quase no amanhecer deste sábado, Matteus e Deniziane tiveram uma conversa sobre o comportamento de Leidy Elin.

No quarto do líder, quando se preparava para dormir, Matteus relembrou que mais cedo, por conta da votação e pelo fato de ter escolhido Pitel para o paredão, teve uma discussão com Leidy. “Eu não afrouxei para ela, tu viu como ela afrouxou? Se eu abaixo a cabeça, ela sobe pra cima de mim”, disse o líder.

Deniziane concordou, dizendo que a companheira de confinamento tem “personalidade forte”. Matteus foi mais contundente. “Ela se acha a dona da razão”, disse.