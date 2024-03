BBB24: Mãe de Davi reza ao assistir briga do filho com MC Bin Laden; veja

Na última segunda-feira, 25, o Sincerão rendeu uma briga pesada entre Davi e MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24. Aos gritos, os brothers tiveram que ser separados pelos outros participantes e até pelos dummies.

Em vídeo, a mãe de Davi, Elisângela, apareceu desesperada assistindo a cena. “Meu Deus, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez”, gritava. “Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo, meu Deus. O diabo não vai prevalecer, em nome de Jesus, amém”.

Mãe de Davi se desespera ao ver cena Foto: Reprodução/@brenno__moura via X

Várias vezes, Elisângela rezava para que o filho se acalmasse. “Acalma meu Deus”, repetia. Além disso, ela torcia para que o filho não saísse da casa.

“Meu senhor, meu Jesus Cristo. Entre com providência, senhor. Por favor, eu te suplico, meu Deus, não deixa meu filho ser expulso. Não por dinheiro, mas pela dignidade”, dizia.

Entenda o que motivou a briga que envolveu Bin, Davi e Matteus

PUBLICIDADE A origem da briga está, sobretudo, no que ocorreu durante o ‘Sincerão’. Matteus, ao apontar Bin com sua maior desavença dentro da casa, disse que enxerga atitudes contraditórias no cantor, como o fato dele se aliar a pessoas que já votaram nele para o paredão.

Na sua vez, ao escolher Matteus, Bin afirmou que se aproxima de quem já votou nele com a intenção de “somar votos”, pensando no jogo. O cantor ainda afirmou que o gaúcho foi ao BBB com outros objetivos.

“Você não pensa no jogo. Você veio no programa para passear. Você fala ‘desculpa’ para todo mundo. Se você passar um repelente no corpo, você pede desculpa para o mosquito. Você não é uma pessoa que veio jogar. Você passear e fazer VT”, disse Bin, antes de acionar o botão da bomba de fumaça.

Davi também provocou Bin durante a dinâmica. Ao escolher o cantor como sua maior decepção dentro da casa, o baiano acusou seu oponente de “traidor”, resgatando uma fofoca que Bin teria feito com Marcos, participante que já deixou o programa, com o intuito de escapar do paredão.

“Você é o tipo de pessoa que é capaz de trair as pessoas que estão perto de você para chegar perto de R$ 3 milhões (o prêmio do programa). Isso fala muito sobre sua personalidade”, afirmou Davi. “Traíra”, finalizou.