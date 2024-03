BBB 24: Tadeu Schmidt faz piada com cena de Yasmin na casa; assista

O apresentador Tadeu Schmidt brincou com a participante Yasmin Brunet, do BBB24, em um novo vídeo publicado em seu Instagram na última quarta-feira, 13. Com a mulher, Ana Cristina Schmidt, e outros amigos, Tadeu reencenou um momento cômico de Yasmin no programa. Veja:

No vídeo, Tadeu brinca com o “alinhador de chakras” que Yasmin usou na casa – que se tornou meme após as várias brigas ao longo do programa. “Até agora não sei se era pra girar no sentido horário ou anti-horário”, escreveu. “Explica aí, Yasmin… Sucesso!”, completou.

Tadeu Schmidt e Yasmin Brunet Foto: Reprodução/@tadeuschmidt via Instagram

Yasmin foi eliminada na terça com 80,76% dos votos do público. Ela enfrentou um paredão contra Lucas Henrique, que somou 16,84% dos votos, e Isabelle, que recebeu 2,40%. Na ocasião, o programa alcançou o maior nível de audiência desde a final do BBB 22, que teve o ator Arthur Aguiar como vencedor.