BBB24: Wanessa Camargo cita livro ‘A Sociedade do Espetáculo’ em conversa sobre acesso à cultura

A cantora Wanessa Camargo citou o livro A Sociedade do Espetáculo, do francês Guy Debord enquanto comentava sobre acesso à cultura com colegas do BBB24. A filha de Zezé, que entrou para o programa como participante do Camarote, estava num papo sobre música com seus companheiros.

Wanessa Camargo é integrante do grupo Camarote no BBB24. Foto: Divulgação/Rede Globo

“Tem um livro, A Sociedade do Espetáculo. Lê esse livro para você entender toda a parte política por trás disso, tem um interesse genuíno de gente que tá no comando de não enriquecer a cultura de um povo, e sim de emburrecer”, falou a cantora, que se fez na música pop.

A Sociedade do Espetáculo foi editado na França em 1967, por Guy Debord. No ano seguinte ao seu lançamento, o livro tornou-se referência obrigatória nas barricadas do maio de 1968 francês. O livro trata, justamente sobre como a sociedade pode ser espetacularizada. Debord faz uma crítica sobre consumo, sociedade e capitalismo.

Em um texto escrito para o Estadão em 2008, o crítico Luiz Zanin Oricchio comenta que “a vida em si transformada em show da vida é a grande sacada de Debord, num tempo em que ainda isso não era tão evidente quanto hoje”.

Zanin chegou a citar o programa em que Wanessa está, o BBB, como uma amostra do que, provavelmente surpreenderia o autor. “O que diria ele neste tempo de câmeras por toda a parte, supersaturação de imagens, telas de celular, internet e Big Brother? Bem, talvez hoje fosse fácil demais afirmar que ‘O espetáculo não é (apenas) um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada pelas imagens’”.